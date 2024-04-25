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Матчи Ла Лиги будут проводиться в США

вчера, 11:35

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас рассказал о возможности проведения матчей лиги в США:

Я думаю, что это может произойти в сезоне 2025/26. Ла Лига проведёт официальные матчи за пределами Испании. Игры в США укрепят наши позиции на рынке Северной Америки.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 16:37
Почему Тебас еще жив?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:16
Что за бред? Как такое может быть?
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:55
Если быть совсем точным испанцем (итальянского происхождения) - родился в Генуэзской республике и был вынужден принять испанское гражданство(для реализации своих целей).
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:34
В отличие от Хавьера, Христофор был итальянцем из города Генуя...
shur
shur ответ 2vzzjm4b4mfp (раскрыть)
вчера в 14:08
...всем давно понятно, что в Шведской Икеи, усё давно Китайское..!
93tqqn4fjy82
93tqqn4fjy82
вчера в 13:59
Потом можно уже не возвращаться, фанаты точно сократятся, это надо ехать с концами, пока бабло стрижется
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:54
Видно Хавьеру не дают покоя "лавры" другого испанца Христофора...)
2vzzjm4b4mfp
2vzzjm4b4mfp
вчера в 13:51
Скоро и футбол в Испании будет такой как у нас.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:38
Вы явно не следите за предсезонкой европейских топ клубов.
Все клубы с именем проводят предсезонку в северной Америке, играют во всемозможных коммерческих турнирах.
Так, что этот рынок им всем знаком.
Ну и конечно туда поедут не два клуба из-за одной игры, это даже ЛаЛиги глупо об этом думать.
Скорее всего поедут как минимум 4 клуба, которые устроят мини-турнир, матчи которого пойдут в зачёт чемпионата.
Вот тогда и выгодно будет и повышение популярности.
Предположу, что это будут Реал, Барса, Атлетико и еще кто нибудь.
Nety
Nety
вчера в 13:34
Переезжают потихоньку))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:26
Ну не к дырявому же ехать.
Futurista
Futurista
вчера в 13:20
Матчи Ла Лиги будут проводиться в США...
Мерседесы будут производиться в США...
Все из европы в США...УРА!!!))...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:38
Всё на радость своим болельщикам ☝️😉🤣
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:35
И фанаты и игрокам лишнии перелеты думаю не нужны.
112910415
112910415
вчера в 12:34
далеко, неудобно, без своих болельщиков ...
оно того стоит ?!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:34
В АПЛ просто такие сборы, что они в США столько не соберут, абики по 2 тысячи фунтов, а в Ла Лиге и команды с малым количеством болел, и они малоплатежёспособны. Тебас думает, как баблишко заработать, Суперкубок вон выгодно продали арабам, правда, половину денег как-то Пикеша прикарманил))
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:13
Там да же АПЛ не проводят, а Лалига решила за деньги проводить, а как же матчи в гостях и дома? Довольны ли будут другие клубы? Если конечно деньги подкинут
lotsman
lotsman
вчера в 12:05
Ну команды вы можете туда переправить, чтобы не мотаться далеко и не иметь проблем с акклиматизацией, а как же ваши болельщики, фанаты? Им тоже переселяться посоветуете? Или вы думаете что приобретёте новых болельщиков, среди американцев? Так у них есть свои клубы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:57
Не ближний свет смотаться двум командам в США, не говоря про часовые пояса, акклиматизацию и т.д. Расходы могут превысить предполагаемую выгоду...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:56
Вот интересно с какого такого перепуга в Америке... а почему не у Саудитов... там бобла больше дадут.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:44
Все ради бабла,... а как же фанаты??
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