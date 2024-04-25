Матчи Ла Лиги будут проводиться в США...

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас рассказал о возможности проведения матчей лиги в США:
Я думаю, что это может произойти в сезоне 2025/26. Ла Лига проведёт официальные матчи за пределами Испании. Игры в США укрепят наши позиции на рынке Северной Америки.
Все клубы с именем проводят предсезонку в северной Америке, играют во всемозможных коммерческих турнирах.
Так, что этот рынок им всем знаком.
Ну и конечно туда поедут не два клуба из-за одной игры, это даже ЛаЛиги глупо об этом думать.
Скорее всего поедут как минимум 4 клуба, которые устроят мини-турнир, матчи которого пойдут в зачёт чемпионата.
Вот тогда и выгодно будет и повышение популярности.
Предположу, что это будут Реал, Барса, Атлетико и еще кто нибудь.
Все клубы с именем проводят предсезонку в северной Америке, играют во всемозможных коммерческих турнирах.
Так, что этот рынок им всем знаком.
Ну и конечно туда поедут не два клуба из-за одной игры, это даже ЛаЛиги глупо об этом думать.
Скорее всего поедут как минимум 4 клуба, которые устроят мини-турнир, матчи которого пойдут в зачёт чемпионата.
Вот тогда и выгодно будет и повышение популярности.
Предположу, что это будут Реал, Барса, Атлетико и еще кто нибудь.
Мерседесы будут производиться в США...
Все из европы в США...УРА!!!))...
Мерседесы будут производиться в США...
Все из европы в США...УРА!!!))...
оно того стоит ?!
оно того стоит ?!