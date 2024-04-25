Матчи Ла Лиги будут проводиться в США...

Президент испанской Примеры рассказал о возможности проведения матчей лиги в США :

Я думаю, что это может произойти в сезоне 2025/26. Ла Лига проведёт официальные матчи за пределами Испании. Игры в США укрепят наши позиции на рынке Северной Америки.