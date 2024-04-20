Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Чемпионшип 2023/2024

«Ипсвич», «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон» борются за выход в АПЛ

сегодня, 11:15

В Чемпионшипе развернулась битва за выход в АПЛ. Четыре команды борются за попадание напрямую.

Сейчас в лиге лидирует «Ипсвич Таун» с 89 очками, на втором месте «Лестер Сити» с 88 очками, на третьем месте «Лидс Юнайтед» с 87 очками, а на четвёртом «Саутгемптон» с 84 очками. Пятое и шестое места занимают «Вест Бромвич» с 72 очками и «Норвич» с 71 очком.

Командам предстоит отыграть ещё 3 тура.

Напомним, команды, занявшие первое и второе места, выходят в АПЛ напрямую. Команды, занявшие 4-6 места, бьются на выход в Премьер-лигу через плей-офф.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ноттингем Форест» подал апелляцию по делу о лишении очков
Сегодня, 14:29
Модрич помог Лунину отбить пенальти в матче с «Манчестер Сити»
Сегодня, 10:26
В Лиге чемпионов 24/25 могут выступить 6 команд из Италии
Вчера, 10:56
«Ред Булл Зальцбург» сыграет на клубном чемпионате мира
18 апреля
Владелец «Арсенала» приехал на матч с «Баварией»
17 апреля
Ламин Ямаль эмоционально отреагировал на вылет «Барселоны» из ЛЧ
17 апреля Фото
Сортировать
Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 13:26
Лестер давай топи!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:21
все команды симпатичны.
Лестер за волшебный чемпионский сезон 2015-16.
Саутгемптон - главная фабрика талантов. Но больше из за самой главний Легенды "Святых" Мэттью "Le God" Ле Тиссье. За его преданность к родному клубу! хорошо что серб и швейцарка выкупили Саут у китайского неумехи.
Ипсвич!!! за великую древнюю историю и торжество провинциальности.
долгие годы играл только в регион.лигах, пока не пришел Рэмси.
И с первым выходом в чемпионат Англии Ипсвич психанул и, решив не мелочиться, взял и выиграл его в свой дебютный сезон в 1962 году.
Чемпион Англии!! Такой успех не мог не спровоцировать отвал 63 у топ-клубов. И сколько бы клуб не доказывал свой класс, его провинциальность никуда не делось. Именно о нем и напомнили фанаты Лидса в одном из проигранных матчей: "Мы были побиты кучкой трактористов"...
и наконец тот самый Лидс Юнайтед!
забытый чемпион и последний их танец в ЛЧ в 2000 году.
В ЛЧ клуба не повезло с жеребьевкой ,
группу смерти. Барселонa , Милан , Башикташ и Лидс .
первый матч и разгром от Барсы 0:4.
а затем две победы над Миланом , победа и ничья над Бешикташем
и ничья с Барсой.
Второй групповой этап был не легче : Мадридский Реал, чемпион Италии Лацио и Андерлех. Но и тут Лидс прошел в четвертьфинал без проблем .
Депортиво , и они выиграли СуперДепора, чтоб полуфинале увидит великолепную Валенсию Рафы Бенитеса, которым англичане проиграла в сухую , 0:3.
ну что. из четверки хотелось бы увидит в АПЛ Лидс и Ипсвич.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:17
Ипсвич это как Лутон Команда одного сезона
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 12:50
Топлю за выход Лестера и Лидса!
ОПС
ОПС
сегодня в 12:32
Вот это упорство! Тут даже и предположить чем все закончится, просто невозможно.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 12:06
В Чемпионшипе тоже интересная борьба.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 11:54
Так то эта борьба идёт большую часть сезона)))
lotsman
lotsman
сегодня в 11:41
У Лестер и Саутгемптон по игре в запасе. У них есть возможность, к финалу, обойти Ипсвич.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:35
Градус игр невероятно поднимается, надоть обратить на это внимание)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:19
А в Шипе то концовка на загляденье...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 