«Ипсвич», «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон» борются за выход в АПЛ

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сегодня, 11:15

В Чемпионшипе развернулась битва за выход в АПЛ . Четыре команды борются за попадание напрямую.

Сейчас в лиге лидирует «Ипсвич Таун» с 89 очками, на втором месте «Лестер Сити» с 88 очками, на третьем месте «Лидс Юнайтед» с 87 очками, а на четвёртом «Саутгемптон» с 84 очками. Пятое и шестое места занимают «Вест Бромвич» с 72 очками и «Норвич» с 71 очком.

Командам предстоит отыграть ещё 3 тура.