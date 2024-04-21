«Жирона» впервые в своей истории вышла в еврокубки

«Жирона» одержала крупную победу над «Кадисом» в матче 32-го тура Ла Лиги (4:1).
Таким образом, каталонский клуб впервые в своей истории обеспечил себе участие в еврокубках.
«Жирона» проводит всего четвёртый сезон в высшем дивизионе чемпионата Испании.
Команда 80 лет игравшая там в неких лигах вдруг бац и выстрелила...
Вроде и стадиончик на 13 с половиной тысяч....и база на поле для гольфа....и бюджет не велик....но...
Пусть и кратковременный триумф...скорей всего на сезон...не больше....но случился...а попадание в ЛЧ и есть триумф...
Как пример трулолюбия и самоотдачи другим небольшим клубам....если уж из провинциального каталонского городка с населением менее 100 тысяч удалось пробиться в ЛЧ ....то почему бы и нам не попробовать...))
Команда 80 лет игравшая там в неких лигах вдруг бац и выстрелила...
Вроде и стадиончик на 13 с половиной тысяч....и база на поле для гольфа....и бюджет не велик....но...
Пусть и кратковременный триумф...скорей всего на сезон...не больше....но случился...а попадание в ЛЧ и есть триумф...
Как пример трулолюбия и самоотдачи другим небольшим клубам....если уж из провинциального каталонского городка с населением менее 100 тысяч удалось пробиться в ЛЧ ....то почему бы и нам не попробовать...))
Что касается игры Жироны: в первой половине сезона они впечатляли своей игрой, но плохо играли в защите. Во второй половине сезона игра в защите не изменилась, но нападение стало играть хуже, что привело к потере очков. Получается, что если нападающие Жироны не в настроении, Жирона проигрывает. В еврокубках, скорее всего, это будет не та Жирона, которую мы видели. Летом, наверное, заберут лидеров команды, что от нее останется?
Такая нестабильная тактика не сработает против сильных команд. Необходимо повысить уровень игры в обороне.
Что касается игры Жироны: в первой половине сезона они впечатляли своей игрой, но плохо играли в защите. Во второй половине сезона игра в защите не изменилась, но нападение стало играть хуже, что привело к потере очков. Получается, что если нападающие Жироны не в настроении, Жирона проигрывает. В еврокубках, скорее всего, это будет не та Жирона, которую мы видели. Летом, наверное, заберут лидеров команды, что от нее останется?
Такая нестабильная тактика не сработает против сильных команд. Необходимо повысить уровень игры в обороне.