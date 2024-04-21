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«Жирона» впервые в своей истории вышла в еврокубки

сегодня, 09:34
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона4 : 1Логотип футбольный клуб КадисКадисМатч завершен

«Жирона» одержала крупную победу над «Кадисом» в матче 32-го тура Ла Лиги (4:1).

Таким образом, каталонский клуб впервые в своей истории обеспечил себе участие в еврокубках.

«Жирона» проводит всего четвёртый сезон в высшем дивизионе чемпионата Испании.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:12
Несомненно феномен Жироны имеет место быть....так уж звёзды сошлись....
Команда 80 лет игравшая там в неких лигах вдруг бац и выстрелила...
Вроде и стадиончик на 13 с половиной тысяч....и база на поле для гольфа....и бюджет не велик....но...
Пусть и кратковременный триумф...скорей всего на сезон...не больше....но случился...а попадание в ЛЧ и есть триумф...

Как пример трулолюбия и самоотдачи другим небольшим клубам....если уж из провинциального каталонского городка с населением менее 100 тысяч удалось пробиться в ЛЧ ....то почему бы и нам не попробовать...))
Nyyrikki
Nyyrikki
сегодня в 11:05
Жирона топчик! Жаль, что они не смогли поддерживать темп во второй половине сезона.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 10:33
Каталонский клуб впервые в своей истории обеспечил себе участие в еврокубках, но не обязательно в Лиге чемпионов. Впереди еще шесть туров, и всякое может случиться. Они как минимум сыграют в Лиге Европы, даже это будет для них большим успехом. Но, скорее всего, они сыграют в Лиге чемпионов, потому что я не верю, что они проиграют трижды в последних шести матчах. Хотя график непростой: Лас-Пальмас, Барселона, Алавес, Вильярреал, Валенсия и Гранада. В целом – график среднего уровня. Должны справиться.

Что касается игры Жироны: в первой половине сезона они впечатляли своей игрой, но плохо играли в защите. Во второй половине сезона игра в защите не изменилась, но нападение стало играть хуже, что привело к потере очков. Получается, что если нападающие Жироны не в настроении, Жирона проигрывает. В еврокубках, скорее всего, это будет не та Жирона, которую мы видели. Летом, наверное, заберут лидеров команды, что от нее останется?

Такая нестабильная тактика не сработает против сильных команд. Необходимо повысить уровень игры в обороне.
bwtvvez9e8ah
bwtvvez9e8ah
сегодня в 10:26
Надо сразу в Лигу Чемпионов попадать, там все деньги.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 10:21
Поздравление за отличную игру и отличные результаты, в следующем сезоне главное не растерять чего добились и попробовать пофеерить в еврокубках
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 10:07
Остаётся только поздравить!
Capral
Capral
сегодня в 09:54
Не сомневаюсь, что и в последний...
Attaccante_22
Attaccante_22
сегодня в 09:52
Кто бы мог предположить вначале сезона.
drug01
drug01
сегодня в 09:49
Браво Жирона! Это большой успех. Удач дальше...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 09:43
Рад за Жирону и персонально за Мичела, он проделал отличную работу. Тем более, что его рассматривают как преемника Великого Пепа.
Гость
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