«Жирона» впервые в своей истории вышла в еврокубки

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сегодня, 09:34

«Жирона» одержала крупную победу над «Кадисом» в матче 32-го тура Ла Лиги (4:1).

Таким образом, каталонский клуб впервые в своей истории обеспечил себе участие в еврокубках.

«Жирона» проводит всего четвёртый сезон в высшем дивизионе чемпионата Испании.