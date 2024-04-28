Определены победители конкурса «Россия – футбольная страна»

Стали известны победители конкурса «Россия – футбольная страна». Финальный этап конкурса состоялся при поддержке телеканала Матч ТВ.
Лучший массовый проект в футболе:
1-е место: «Дворовый футбол Томск», Томская область;
2-е место: Семейный футбольный фестиваль «Битва городов», Москва;
3-е место: Всероссийский проект «Чемпионат Ассоциации студенческих спортивных клубов».
Лучший проект для людей с ОВЗ:
1-е место: Фестиваль по футболу на электроколясках «Забей свой гол!», Москва;
2-е место: «Матч равных возможностей», Красноярский край;
3-е место: «Футбол равных», Воронежская область.
Лучший проект для женщин:
1-е место: Футбол для девушек в Оренбуржье, Оренбургская область;
2-е место: «Сибирская жемчужина», Алтайский край;
3-е место: Развитие женского футбола в Астраханской области, Астраханская область.
Лучшая любительская лига:
1-е место: Любительская футбольная лига Кабардино-Балкарской Республики;
2-е место: AFL Краснодар;
3-е место: ЛФЛ Воронеж.
Лучший любительский клуб:
1-е место: «Атлант» Петрозаводск, Республика Карелия;
2-е место: ФК «КубГУ», Краснодарский край;
3-е место: «Родник – ключ к Победе!», Владимирская область.
Лучший профессиональный клуб в сфере массового футбола:
1-е место: «„Акрон“ – детям», Самарская область;
2-е место: «На футбол имеет право каждый» (ФК «Уфа»), Республика Башкирия;
3-е место: «Норма жизни». Социальная инициатива ФК «Зенит» и компании «Газпром переработка» в поддержку программы регулярной помощи людей с тяжелой инвалидностью, Санкт-Петербург.
Лучшая футбольная инициатива:
1-е место: Возрождение ФК «Цемент», Брянская область;
2-е место: Фестиваль футбола для сельских ребят «Таланты глубинки», Тверская область;
3-е место: «Кубок Кижской волости», Республика Карелия.
Лучший проект для детей:
1-е место: «Футбол без границ», Республика Башкортостан
2-е место: Всероссийский турнир по футболу для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты», Москва
3-е место: «Мяч дружбы», Псковская область