Клопп: «Верю ли я в данный момент, что „Ливерпуль“ станет чемпионом? Нет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах своей команды на победу в АПЛ.
Верю ли я в этот момент, что мы станем чемпионами? Нет, потому что такова таблица, и ситуация этого не позволяет. Но разве это проблема? Я так не думаю.
Речь идёт не об игре, которая будет после предстоящего матча, а о следующей. Посмотрим, что произойдёт. Я не знаю, с кем играют другие команды. Возможно ли, что «Арсенал» и «Сити» проиграют два матча? Маловероятно, но возможно.
Возможно ли, что «Ливерпуль» выиграет четыре игры? Да, мы делали это раньше, такое тоже возможно. Так что я не списываю это со счетов.
За четыре тура до конца сезона «Ливерпуль» занимает 3-е место с 74 очками, отставая от лидирующего «Арсенала» на три балла, а от «Манчестер Сити» — на два. У «горожан» при этом есть матч в запасе.
а бездарное управление ресурсами и выбор состава по блату.
Такова суть любого человека, пребывающего на своем месте долгое время.
Так было в Дортмунде, так и происходит в Ливерпуле.
Клопп видел проблемы Салаха еще в матчах с Брайтоном и Аталантой,
но упорно ставит в старт мертвых игроков.
Видит изменения в игре с Харви и любым молодым игроком, но игнорирует.
Время перемен наступило давно..
Символично поражение от Эвертона, котрому Ливерпуль проигрывает 2:0 в самый критический момент.
Теперь тренер прямо говорит что не верит в команду, т.к. он не верит чемпионство.
Возможно, что никто из МанСити или Арсенала не повторит роковой ошибки Джеррарда. Сегодня ровно 10 лет как Стив оступился в матче с Челси)))))
Но кто знает? Ливерпуль должен верит до последнего тура и до последней минуты.
а бездарное управление ресурсами и выбор состава по блату.
Такова суть любого человека, пребывающего на своем месте долгое время.
Так было в Дортмунде, так и происходит в Ливерпуле.
Клопп видел проблемы Салаха еще в матчах с Брайтоном и Аталантой,
но упорно ставит в старт мертвых игроков.
Видит изменения в игре с Харви и любым молодым игроком, но игнорирует.
Время перемен наступило давно..
Символично поражение от Эвертона, котрому Ливерпуль проигрывает 2:0 в самый критический момент.
Теперь тренер прямо говорит что не верит в команду, т.к. он не верит чемпионство.
Возможно, что никто из МанСити или Арсенала не повторит роковой ошибки Джеррарда. Сегодня ровно 10 лет как Стив оступился в матче с Челси)))))
Но кто знает? Ливерпуль должен верит до последнего тура и до последней минуты.