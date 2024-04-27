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Клопп: «Верю ли я в данный момент, что „Ливерпуль“ станет чемпионом? Нет»

вчера, 12:42

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах своей команды на победу в АПЛ.

Верю ли я в этот момент, что мы станем чемпионами? Нет, потому что такова таблица, и ситуация этого не позволяет. Но разве это проблема? Я так не думаю.

Речь идёт не об игре, которая будет после предстоящего матча, а о следующей. Посмотрим, что произойдёт. Я не знаю, с кем играют другие команды. Возможно ли, что «Арсенал» и «Сити» проиграют два матча? Маловероятно, но возможно.

Возможно ли, что «Ливерпуль» выиграет четыре игры? Да, мы делали это раньше, такое тоже возможно. Так что я не списываю это со счетов.

За четыре тура до конца сезона «Ливерпуль» занимает 3-е место с 74 очками, отставая от лидирующего «Арсенала» на три балла, а от «Манчестер Сити» — на два. У «горожан» при этом есть матч в запасе.

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Все комментарии
cm4wwa54bbnw
cm4wwa54bbnw
вчера в 15:01
Не нравится мне Клопп последнее время,рано сдался
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:41
Очень многое будет решать следующий матч, Ноттингем - Сити. Хозяева борются за выживание и если победят, то уже Арсенал будет хозяином положения. А вот у Ливерпуля самый сложный календарь, даже не смотря на предполагаемые осечки МС, вряд ли они смогут их догнать.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:17
Пару дней назад я написал то же самое, но выбрал другие слова. Все шансы теоретические и математические. В профессиональном футболе такое случается редко, настолько редко, что я таких случаев не припомню. А когда твоим конкурентом является «Манчестер Сити» в такой ситуации, то даже твои теоретические шансы больше похожи на сказки. У МТС нет игроков, которые могли бы падать, как Джеррард. Маловероятно, что это произойдет. У них график более удобный и в запасе еще одна игра. И «Арсенал», и «Ливерпуль» с этого момента не смогут продолжать беспроигрышную серию до конца сезона. Так что даже если МС потеряют очки в двух матчах, скажем так, не факт, что это им помешает. «Ливерпуль» уже давно находится в упадке, а «Арсенал» неопытен как команда. Это их второй хороший сезон.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:25
Но это не повод опускать руки... Надежда умирает последней
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:23
Эмоции людей понять можно, но виной всему не игра или ее качество,
а бездарное управление ресурсами и выбор состава по блату.
Такова суть любого человека, пребывающего на своем месте долгое время.
Так было в Дортмунде, так и происходит в Ливерпуле.
Клопп видел проблемы Салаха еще в матчах с Брайтоном и Аталантой,
но упорно ставит в старт мертвых игроков.
Видит изменения в игре с Харви и любым молодым игроком, но игнорирует.
Время перемен наступило давно..
Символично поражение от Эвертона, котрому Ливерпуль проигрывает 2:0 в самый критический момент.
Теперь тренер прямо говорит что не верит в команду, т.к. он не верит чемпионство.
Возможно, что никто из МанСити или Арсенала не повторит роковой ошибки Джеррарда. Сегодня ровно 10 лет как Стив оступился в матче с Челси)))))
Но кто знает? Ливерпуль должен верит до последнего тура и до последней минуты.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:00
Это сейчас понятно who is who. Если Тоттенхэм не победит МС, тогда даже у Арсенала шансов будет мало. Не повезло, что этот матч перенесли, это на руку «Сити». Но есть еще шанс, что МС потеряет там очки - ничья, даже поражение. А так у Ливерпуля вообще нет шансов по меркам профессионального футбола. Если бы они играли в Первой лиге или Чемпионшипе, в нынешней ситуации у них были бы шансы. В Премьер-лиге таких чудес не бывает. Или Арсенал, или МС.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:50
Да шансов мало, но надо играть и выигрывать, а в конце уже видно будет who is who
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:49
Здраво рассуждает, не всё от него зависит...
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