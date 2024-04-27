Клопп: «Верю ли я в данный момент, что „Ливерпуль“ станет чемпионом? Нет»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о шансах своей команды на победу в АПЛ .

Верю ли я в этот момент, что мы станем чемпионами? Нет, потому что такова таблица, и ситуация этого не позволяет. Но разве это проблема? Я так не думаю.

Речь идёт не об игре, которая будет после предстоящего матча, а о следующей. Посмотрим, что произойдёт. Я не знаю, с кем играют другие команды. Возможно ли, что «Арсенал» и «Сити» проиграют два матча? Маловероятно, но возможно.

Возможно ли, что «Ливерпуль» выиграет четыре игры? Да, мы делали это раньше, такое тоже возможно. Так что я не списываю это со счетов.