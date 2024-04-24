Семак получил почётный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга»

Главного тренера «Зенита» Сергея Семака наградили почётным знаком «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга».
Награду специалисту вручил Председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.
Рулевой работает в «Зените» с 2018 года.
Главного тренера «Зенита» Сергея Семака наградили почётным знаком «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга».
Награду специалисту вручил Председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.
Рулевой работает в «Зените» с 2018 года.
Культурной столице нужен был такой тренер, который не сидит на бровке в Абибасах, как какой-нибудь гопник вроде Бьелсы, а сверкает своим безупречным луком и пошитым на заказ в какой-нибудь итальянской мастерской с пятисотлетней историей, где нужно полгода ждать очереди, пиджаком из шёлка шелкопряда-альбиноса.
Мой кумир сделал Питер модной столицей футбола, а разбираться в футбольных схемах может любой, от безработного Григоряна на Окко до тысячи блогеров в Ютьюбчике. Семаку это не надо, вон, поставил финишёра Дриусси в центр поля, не проканало, продал его в МЛС, где он стал лучшим бомбардиром, а дальше Медведев банкует. Сделать играющую команду - это только дело покупки сотни бразильцев и перетасовки их по позициям, а идеально выглядеть в каждом матче могут только избранные.
Поэтому haters gonna hate!
Культурной столице нужен был такой тренер, который не сидит на бровке в Абибасах, как какой-нибудь гопник вроде Бьелсы, а сверкает своим безупречным луком и пошитым на заказ в какой-нибудь итальянской мастерской с пятисотлетней историей, где нужно полгода ждать очереди, пиджаком из шёлка шелкопряда-альбиноса.
Мой кумир сделал Питер модной столицей футбола, а разбираться в футбольных схемах может любой, от безработного Григоряна на Окко до тысячи блогеров в Ютьюбчике. Семаку это не надо, вон, поставил финишёра Дриусси в центр поля, не проканало, продал его в МЛС, где он стал лучшим бомбардиром, а дальше Медведев банкует. Сделать играющую команду - это только дело покупки сотни бразильцев и перетасовки их по позициям, а идеально выглядеть в каждом матче могут только избранные.
Поэтому haters gonna hate!