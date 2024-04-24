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Семак получил почётный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга»

вчера, 20:30

Главного тренера «Зенита» Сергея Семака наградили почётным знаком «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга».

Награду специалисту вручил Председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

Рулевой работает в «Зените» с 2018 года.

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Все комментарии
a-league
a-league ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:24
Боярский революционными шароварами обойдётся
shur
shur
вчера в 22:20, ред.
...кого уж награждать от лица Питера, так Главного Мушкетера Страны,
Зенитовца до мозга костей .......М.С.Боярского!!!
a-league
a-league
вчера в 22:16
Ага, медаль за покраску поребриков ....
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:15
adekvat
adekvat ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:13
Семак не тренер, у команды с таким составом нет игры в атаке ее совсем нет. Сейчас с Рубином пропустили он всех нападающих на поле выпустил, пропустили второй. Бегают по полю каждый по себе, в дворовых командах так уже не играют. Краснодар по ходу чемпион.
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:33
Когда не успеваешь за трендом)...
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:17
Ааааа, ну- это другое дело!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:16
поддержал лопату беглова, когда вышли город от снега чистить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:14
Вижу, все хейтеры моего Сережи Манекена уже отписались в комментариях, завидуют, что мой кумир стал законодателем мод на бровке, а на пресс-конференциях блистает своими идеальными запонками.

Культурной столице нужен был такой тренер, который не сидит на бровке в Абибасах, как какой-нибудь гопник вроде Бьелсы, а сверкает своим безупречным луком и пошитым на заказ в какой-нибудь итальянской мастерской с пятисотлетней историей, где нужно полгода ждать очереди, пиджаком из шёлка шелкопряда-альбиноса.

Мой кумир сделал Питер модной столицей футбола, а разбираться в футбольных схемах может любой, от безработного Григоряна на Окко до тысячи блогеров в Ютьюбчике. Семаку это не надо, вон, поставил финишёра Дриусси в центр поля, не проканало, продал его в МЛС, где он стал лучшим бомбардиром, а дальше Медведев банкует. Сделать играющую команду - это только дело покупки сотни бразильцев и перетасовки их по позициям, а идеально выглядеть в каждом матче могут только избранные.

Поэтому haters gonna hate!
allemz
allemz
вчера в 21:00
Медведев привез негров в Зенит на деньги с продаж дешевого газа в Китай, а Сережа их расставил на поле через свой планшет, как итог - Питер стал более развитый)))
Capral
Capral
вчера в 21:00
А какой вклад он внёс?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:58
единоросс зенита
Гость
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