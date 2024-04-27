Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе к Александрову

вчера, 12:50

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что предложений по защитнику Виктору Александрову в клуб не поступало.

Переговоров по трансферу Виктора Александрова ни с кем не ведётся. Ни стартовых, ни тем более официальных. Вопрос, почему информация об интересе к нему клубов из Москвы вообще появилась. Наверное, Виктором действительно кто-то интересуется, и слив информации произошёл как раз именно из этого клуба. Такое тоже возможно.

Витя для нас важный профессионал, футболист. Мы имеем в команде всего одного нижегородца — это Витя Александров. Остальные — из других регионов и стран. Поэтому мы его очень ценим. Не только из-за того, что он земляк клубу, но и из-за того, что он классный футболист. Если и будут какие-то переговоры, «Пари НН» будет в них участвовать. Но это не должно становиться ослаблением для клуба и точкой для карьеры Александрова — Витя должен играть, а не сидеть на скамейке. Для нас это важно. Но сейчас к нам никто не обращался.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Личка высказался о возможном уходе Тюкавина из «Динамо»
Вчера, 23:43
Агент Голенкова: «У Егора все мысли о „Ростове“»
24 апреля
Слухи«Зенит» планирует подписать Кокчу
24 апреля
В «Родине» оценили слухи об интересе «Локомотива» к Тимошенко
24 апреля
Агент Тюкавина заявил, что к нападающему есть интерес из Европы и МЛС
24 апреля
«Локомотив» интересуется испанским форвардом «Ароки»
24 апреля
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:51
Когда деньги предложит Газпром, то и патриотизм поутихнет.
Вещий
Вещий
вчера в 13:36
Ну предложение может поступить когда угодно...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:06
Интересно, что бы сказал на сей счёт Юран?
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 12:53
Виктор для них важный профессионал, это самое главное.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 