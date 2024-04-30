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Агент форварда «Войводины» отреагировал на информацию про интерес «Зенита»

30 апреля 2024, 17:47

Агент Небойша Еленкович, представляющий интересы нападающего «Войводины» Михайло Ивановича, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Вчера общался с Михайло, и у меня нет предложения по игроку от «Зенита». Иванович — молодой футболист, а «Зенит» для нас как «Реал». Возможно, предложение поступало в «Войводину», и если это так, то нам приятно, что Михайло интересуется такой топовый клуб.

На данный момент «Войводина» не давала мне никакой информации про предложение от «Зенита». Разговоров с президентом клуба о переходе Ивановича тоже не было.

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112910415
112910415
30 апреля в 18:43
блеснул лучик надежды ...
memphis
memphis
30 апреля в 18:07
Как Реал))) какая сладкая лесть
Гость
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