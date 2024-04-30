Кордова отреагировал на информацию о том, что он покинет «Сочи»

Нападающий «Сочи» и сборной Венесуэлы заявил, что сейчас полностью сосредоточен на российском клубе и не думает о том, чтобы покинуть его.

Тот человек, который дал это интервью, сейчас не является моим агентом и не имеет никакого отношения к моей карьере.

На данный момент я полностью сосредоточен на «Сочи», стараюсь узнать больше нового и получить как можно больше удовольствия.

По поводу моей дальнейшей карьеры — решение будет принято только по итогам сезона. Посмотрим, что произойдёт.