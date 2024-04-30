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Кордова отреагировал на информацию о том, что он покинет «Сочи»

30 апреля 2024, 14:44

Нападающий «Сочи» и сборной Венесуэлы Серхио Кордова заявил, что сейчас полностью сосредоточен на российском клубе и не думает о том, чтобы покинуть его.

Тот человек, который дал это интервью, сейчас не является моим агентом и не имеет никакого отношения к моей карьере.

На данный момент я полностью сосредоточен на «Сочи», стараюсь узнать больше нового и получить как можно больше удовольствия.

По поводу моей дальнейшей карьеры — решение будет принято только по итогам сезона. Посмотрим, что произойдёт.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
30 апреля в 16:13
А этот пройдоха и писал,что в случаи вылета. И чем он не прав?
7p9d6qmdr42k
7p9d6qmdr42k
30 апреля в 16:02
Сколько лжи у всяких пройдох.
Сп62
Сп62
30 апреля в 15:53, ред.
Ясно, что ,если останутся, это одно, а, если вылетят, то прийдётся искать новое пристанище.
VeniaminS
VeniaminS
30 апреля в 15:02
Вот,а слухи уже идут в команде.
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