«Зениту» интересен Иванович из «Войводины»

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30 апреля 2024, 16:21

Нападающий «Войводины» привлек внимание «Зенита».

«Сине-бело-голубые» предложили за игрока 4 миллиона евро, но получили отказ. Сербская команда считает, что за футболиста можно получить больше, либо хочет включить опцию выплаты процента от будущей перепродажи.

В 27 матчах текущего чемпионата Сербии Иванович забил 8 голов.