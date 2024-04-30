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«Зениту» интересен Иванович из «Войводины»

30 апреля 2024, 16:21

Нападающий «Войводины» Михайло Иванович привлек внимание «Зенита».

«Сине-бело-голубые» предложили за игрока 4 миллиона евро, но получили отказ. Сербская команда считает, что за футболиста можно получить больше, либо хочет включить опцию выплаты процента от будущей перепродажи.

В 27 матчах текущего чемпионата Сербии Иванович забил 8 голов.

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Все комментарии
112910415
112910415
30 апреля в 18:45
а ведь парень даже не бразилец !
lotsman
lotsman
30 апреля в 18:08
А в Воеводине никто не знает об этой истории, с предложением и отказом. Интересно, в Зените знают об этом?)
STVA 1
STVA 1 ответ alexgurzan (раскрыть)
30 апреля в 17:07
Спасибо за ответ! Я понимаю , но просто он идет матч...
alexgurzan
alexgurzan ответ STVA 1 (раскрыть)
30 апреля в 16:47
Добрый день.
К сожалению, по ставке сделан возврат, т.к. он был перенесён.
Правила: https://www.soccer.ru/game
"Форс-мажор":
1) Очень редко, по независящим от нас причинам подсчет может быть дольше обычного. А в исключительных ситуациях могут быть сделаны возвраты ставок. Автоматический возврат ставок происходит, если матчу присваивается статус "перенесен", "прерван" или "отменен".
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
30 апреля в 16:42
Пропустил и давно! Но сказать тут низя)))
STVA 1
STVA 1
30 апреля в 16:41
Ув. админы !По матчу Мейджоу-Циндао произведен откат! Типа он отменен! Но он ИДЁТ!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
30 апреля в 16:38
перспективный.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 апреля в 16:31
Всех приветствую! Сегодня в группе Яшина не вижу ни одного клона! Я что-то пропустил и часть из них перелогинились?
Я ф шоке, если честно...
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