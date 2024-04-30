«Зениту» интересен Иванович из «Войводины»

Нападающий «Войводины» Михайло Иванович привлек внимание «Зенита».
«Сине-бело-голубые» предложили за игрока 4 миллиона евро, но получили отказ. Сербская команда считает, что за футболиста можно получить больше, либо хочет включить опцию выплаты процента от будущей перепродажи.
В 27 матчах текущего чемпионата Сербии Иванович забил 8 голов.
К сожалению, по ставке сделан возврат, т.к. он был перенесён.
Правила: https://www.soccer.ru/game
"Форс-мажор":
1) Очень редко, по независящим от нас причинам подсчет может быть дольше обычного. А в исключительных ситуациях могут быть сделаны возвраты ставок. Автоматический возврат ставок происходит, если матчу присваивается статус "перенесен", "прерван" или "отменен".
К сожалению, по ставке сделан возврат, т.к. он был перенесён.
Правила: https://www.soccer.ru/game
"Форс-мажор":
1) Очень редко, по независящим от нас причинам подсчет может быть дольше обычного. А в исключительных ситуациях могут быть сделаны возвраты ставок. Автоматический возврат ставок происходит, если матчу присваивается статус "перенесен", "прерван" или "отменен".
Я ф шоке, если честно...
Я ф шоке, если честно...