«Челси» интересуется полузащитником «Шахтёра» Судаковым

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вчера, 19:15

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтёра» .

По информации источника, лондонский клуб в последние недели провёл переговоры с представителями игрока, чтобы узнать о сумме возможного трансфера.

Также на трибунах «Стэмфорд Бридж» во время недавнего матча АПЛ между «синими» и «Эвертоном» (6:0) присутствовал генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин. Функционер позже сообщил о том, что есть высокий шанс на переход хавбека в один из топ-клубов летом.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 2028 года. Отмечается, что в нём есть пункт об отступных в размере около 125 млн фунтов стерлингов, однако ожидается, что украинский клуб рассмотрит разумные предложения по Судакову.