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«Челси» интересуется полузащитником «Шахтёра» Судаковым

вчера, 19:15

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтёра» Георгию Судакову.

По информации источника, лондонский клуб в последние недели провёл переговоры с представителями игрока, чтобы узнать о сумме возможного трансфера.

Также на трибунах «Стэмфорд Бридж» во время недавнего матча АПЛ между «синими» и «Эвертоном» (6:0) присутствовал генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин. Функционер позже сообщил о том, что есть высокий шанс на переход хавбека в один из топ-клубов летом.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 2028 года. Отмечается, что в нём есть пункт об отступных в размере около 125 млн фунтов стерлингов, однако ожидается, что украинский клуб рассмотрит разумные предложения по Судакову.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:18
Обойдут стороной его…от одного игрока Шахтера уже голова болит у всех в Челси…
Фиш 4
Фиш 4
вчера в 22:41
Мало вам одного нулевого шахтёра?
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:32
Как бы им обоим не оказаться на лавке. Думаю, впихнуть за такое бабло еще одного горняка в Челси ,Палкину не удасться.)))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:27
Судаков уже давно перерос уровень УПЛ, пора ему переходить в топ-чемпионат. Челси - это интересный вариант. С Мудриком они могут составить хорошую связку. Но 125 млн он конечно не стоит, на трансфермаркте его цена всего 25 млн. Посмотрим, удастся ли клубам договориться о трансфере.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:18
Игрок неплохой, давно за ним наблюдаю, но не топ и точно не за такие деньги. Посмотрим на него на ЧЕ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:10
знаю, что парень реально топ на своей позиции.
с учетом возраста может вырасти в мировую звезду. но не в Челси.
все украинские игроки сейчас на виду.
И в не самых последних клубах Европы и мира. Мягко говоря в не самых последних. почти все играют, забивают (за Жирону весьма сильно сезон у Добника.) некоторые сравнивают Судакова с Эдегором из Арсенала.
Ну не знаю.
видел матчи как Судаков как атакующего, так и продвигающего опорного полузащитника. в сборной он играет ниже Зинченко.
и выше, только когда Зинченко нет на поле.
при этом он дает очень большой обьем работы, в отборе и прессинге.
японец Эндо в Ливерпуле хорош как чистый стоппер,
но он очень плох в продвижении мяча. японцу всегда нужно 2-3 касания, что бы принять решение. Думаю, Судаков точно не помешал бы красным.
Энфилд нужен свой Галлахер.
dwze3a5625qu
dwze3a5625qu
вчера в 20:10
Вот он спонсор Шахтера определился.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:57
Судак неплохой игрок, но сумма- хотелки С.Палкина.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:54
интересно.
Челси уже связался с агентами Судакова,.
хавбек оценивается в 65 млн фунтов.
интересно, это эти реальная цена игрока а не перекачка денег?!
еще известно, что Сити, Арсеналу и Ливерпулю он тоже интересен.
хорошо работают агенты игрока.
ну а Челси......они готовит еще одно заманчивое предложение за Осимхена!
Однако ПСЖ сделал Наполи крутое предложение,
Реал Мадрид пока следит за ситуацией.
таким образом, аристократам придется столкнуться с серьезной конкуренцией, если они хотят заполучить и Судакова и Осимхена.
Касательно Судакова - будет умным, примет предложение Ливерпуля.
Эдвардс и его аналитическая группа четко знают,
зачем его ведут второй год и зачем он им нужен.
Место в раздевалке точно будет))
п.с.
скоро мы увидим, как скауты Премьер-лиги будут бродить вокруг родильных домов Мадрида, Барселоны и Парижа в надежде получить очередного гения прямо из рук акушерки. (с) Д.Каррагер
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:43
Челси нужно для начала определиться с тренером...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:21
Челси Боули стал пылесосом
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