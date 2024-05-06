«Челси» интересуется полузащитником «Шахтёра» Судаковым

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтёра» Георгию Судакову.
По информации источника, лондонский клуб в последние недели провёл переговоры с представителями игрока, чтобы узнать о сумме возможного трансфера.
Также на трибунах «Стэмфорд Бридж» во время недавнего матча АПЛ между «синими» и «Эвертоном» (6:0) присутствовал генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин. Функционер позже сообщил о том, что есть высокий шанс на переход хавбека в один из топ-клубов летом.
Действующий контракт футболиста рассчитан до 2028 года. Отмечается, что в нём есть пункт об отступных в размере около 125 млн фунтов стерлингов, однако ожидается, что украинский клуб рассмотрит разумные предложения по Судакову.
Челси уже связался с агентами Судакова,.
хавбек оценивается в 65 млн фунтов.
интересно, это эти реальная цена игрока а не перекачка денег?!
еще известно, что Сити, Арсеналу и Ливерпулю он тоже интересен.
хорошо работают агенты игрока.
ну а Челси......они готовит еще одно заманчивое предложение за Осимхена!
Однако ПСЖ сделал Наполи крутое предложение,
Реал Мадрид пока следит за ситуацией.
таким образом, аристократам придется столкнуться с серьезной конкуренцией, если они хотят заполучить и Судакова и Осимхена.
Касательно Судакова - будет умным, примет предложение Ливерпуля.
Эдвардс и его аналитическая группа четко знают,
зачем его ведут второй год и зачем он им нужен.
Место в раздевалке точно будет))
п.с.
скоро мы увидим, как скауты Премьер-лиги будут бродить вокруг родильных домов Мадрида, Барселоны и Парижа в надежде получить очередного гения прямо из рук акушерки. (с) Д.Каррагер
Челси уже связался с агентами Судакова,.
хавбек оценивается в 65 млн фунтов.
интересно, это эти реальная цена игрока а не перекачка денег?!
еще известно, что Сити, Арсеналу и Ливерпулю он тоже интересен.
хорошо работают агенты игрока.
ну а Челси......они готовит еще одно заманчивое предложение за Осимхена!
Однако ПСЖ сделал Наполи крутое предложение,
Реал Мадрид пока следит за ситуацией.
таким образом, аристократам придется столкнуться с серьезной конкуренцией, если они хотят заполучить и Судакова и Осимхена.
Касательно Судакова - будет умным, примет предложение Ливерпуля.
Эдвардс и его аналитическая группа четко знают,
зачем его ведут второй год и зачем он им нужен.
Место в раздевалке точно будет))
п.с.
скоро мы увидим, как скауты Премьер-лиги будут бродить вокруг родильных домов Мадрида, Барселоны и Парижа в надежде получить очередного гения прямо из рук акушерки. (с) Д.Каррагер
с учетом возраста может вырасти в мировую звезду. но не в Челси.
все украинские игроки сейчас на виду.
И в не самых последних клубах Европы и мира. Мягко говоря в не самых последних. почти все играют, забивают (за Жирону весьма сильно сезон у Добника.) некоторые сравнивают Судакова с Эдегором из Арсенала.
Ну не знаю.
видел матчи как Судаков как атакующего, так и продвигающего опорного полузащитника. в сборной он играет ниже Зинченко.
и выше, только когда Зинченко нет на поле.
при этом он дает очень большой обьем работы, в отборе и прессинге.
японец Эндо в Ливерпуле хорош как чистый стоппер,
но он очень плох в продвижении мяча. японцу всегда нужно 2-3 касания, что бы принять решение. Думаю, Судаков точно не помешал бы красным.
Энфилд нужен свой Галлахер.
с учетом возраста может вырасти в мировую звезду. но не в Челси.
все украинские игроки сейчас на виду.
И в не самых последних клубах Европы и мира. Мягко говоря в не самых последних. почти все играют, забивают (за Жирону весьма сильно сезон у Добника.) некоторые сравнивают Судакова с Эдегором из Арсенала.
Ну не знаю.
видел матчи как Судаков как атакующего, так и продвигающего опорного полузащитника. в сборной он играет ниже Зинченко.
и выше, только когда Зинченко нет на поле.
при этом он дает очень большой обьем работы, в отборе и прессинге.
японец Эндо в Ливерпуле хорош как чистый стоппер,
но он очень плох в продвижении мяча. японцу всегда нужно 2-3 касания, что бы принять решение. Думаю, Судаков точно не помешал бы красным.
Энфилд нужен свой Галлахер.