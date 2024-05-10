Алонсо претендует на награду тренера года по версии Globe Soccer Awards

Объявлены номинанты на звание лучшего тренера 2024 года по версии Globe Soccer Awards. В данную номинацию вошли пятнадцать специалистов.
Ранее стартовало голосование за звание игрока года по версии Globe Soccer Awards.
Объявлены номинанты на звание лучшего тренера 2024 года по версии Globe Soccer Awards. В данную номинацию вошли пятнадцать специалистов.
Ранее стартовало голосование за звание игрока года по версии Globe Soccer Awards.
Он встречлся с равными коиандами - и прошел дистанцию на ура
Вот что тут делает Энрике ?
Вообще думаю если кого и назыаать шарлатаном - так это его
В 2015 он выиграл ЛЧ по иннерции от Гвардиоллы и там еще играл тот костяк месси хави и ко.
Потом какой то иннерции хватило а дальше его тактика сводилась к тому что бы делать продольные пасы вперед а там суарес месси хави и другие что нибудь да придумают
Об этом были схемы и разборы от разных европейских изданий
Он встречлся с равными коиандами - и прошел дистанцию на ура
Вот что тут делает Энрике ?
Вообще думаю если кого и назыаать шарлатаном - так это его
В 2015 он выиграл ЛЧ по иннерции от Гвардиоллы и там еще играл тот костяк месси хави и ко.
Потом какой то иннерции хватило а дальше его тактика сводилась к тому что бы делать продольные пасы вперед а там суарес месси хави и другие что нибудь да придумают
Об этом были схемы и разборы от разных европейских изданий