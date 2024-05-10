Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

Алонсо претендует на награду тренера года по версии Globe Soccer Awards

10 мая 2024, 11:56

Объявлены номинанты на звание лучшего тренера 2024 года по версии Globe Soccer Awards. В данную номинацию вошли пятнадцать специалистов.

Алонсо претендует на награду тренера года по версии Globe Soccer Awards

Ранее стартовало голосование за звание игрока года по версии Globe Soccer Awards.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноВлахович признан лучшим игроком «Ювентуса» по итогам апреля
Вчера, 22:00 Фото
«Аль-Хиляль» Малкома досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии
Вчера, 20:27 Фото
ОфициальноЛуис Диас — лучший игрок «Ливерпуля» по итогам апреля
Вчера, 17:46 Фото
«Ливерпуль» потерял шансы на чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ
Вчера, 17:27
Анчелотти считает, что Винисиус может выиграть «Золотой мяч»
10 мая
ОфициальноДибала стал лучшим футболистом Серии А по итогам апреля
10 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
10 мая в 23:03
А как я могу считать нынешнюю Баварию сильной командой, если она ставит одни антирекорды. Игры нет, творческой и тренерской мысли нет, игровой модели нет, воообще- ничего нет. Боруссия? Дортмунд, еще не так давно выглядил весьма печально. Это только последние несколько месяцев, команда заиграла и дошла до финала ЛЧ. А так, Боруссия играла плохо, довольно блекло. Вот, на фоне таких команд, Байер и поднялся. Страшно подумать, но Байер опережает Баварию на 18 очков!!! О какой конкуренции вообще идет речь?! Это- ПОЗОР Баварии и катастрофа Тухеля!!!
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ Capral (раскрыть)
10 мая в 22:54
Ты считаешь Бавария и Боруссия НЕЕЕ СИЛЬНЫЕ команды Но тогда я не знаю кто сильные КОМАНДЫ
Capral
Capral ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
10 мая в 22:04
Давайте подождем матчей ЛЧ, тогда и поговорим. Я думаю, будет достаточно пищи для разговоров. Не отрицаю достоинств Алонсо и его команды, но только в играх с сильными командами сможем увидеть истинные достоинства и недостатки Байера. Думаю- это справедливо.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ Capral (раскрыть)
10 мая в 21:59
Дружище уважаю твое мнение НО то что делает Баер И Алонсо это круть токого не кто не делал думаю и не сможет А про то что ты пишешь с кем играл Так посмотри С финолистом лиги чемпионов с полу финолистом И тд и тп Одним словом это вишенка на торте Токого не кто и не когда не повторит
Валерыч
Валерыч ответ Шуnя771 (раскрыть)
10 мая в 15:33, ред.
Он в другой номинации: "Лучший рыжий клоун".))
Привет, Олег!
Indzaghi
Indzaghi
10 мая в 15:01
Хаби Алонсо вошел в историю европейского футбола как тренер команды , идущей без поражений рекордное количество игр . Конечно он тренер года .
Karkaz
Karkaz ответ R. Carlos (раскрыть)
10 мая в 14:28
Всё верно. Байер не проиграл равным командам, плюс в Бундеслиге есть и посильнее клубы. Поэтому кого им дали, тех всех они и обыграли.
УЕСКА
УЕСКА
10 мая в 14:10
Если Хаби Алонсо пройдет сезон без поражений и выиграет требл, то однозначно должен стать тренером года.
R. Carlos
R. Carlos
10 мая в 13:54, ред.
А Баер серьезная команда что бы встречаться с серьезными командами ?
Он встречлся с равными коиандами - и прошел дистанцию на ура
Вот что тут делает Энрике ?
Вообще думаю если кого и назыаать шарлатаном - так это его
В 2015 он выиграл ЛЧ по иннерции от Гвардиоллы и там еще играл тот костяк месси хави и ко.
Потом какой то иннерции хватило а дальше его тактика сводилась к тому что бы делать продольные пасы вперед а там суарес месси хави и другие что нибудь да придумают
Об этом были схемы и разборы от разных европейских изданий
Capral
Capral
10 мая в 13:33
Являясь, давним и пламенным поклонником Тухеля, но несмотря на это, не совсем понимаю, его присутствие в списке... После, катастрофически провального сезона, ему, точно- здесь не место. Это справедливо. Алонсо? Еще раз, задуюсь вопросом: с кем, из серьезных команд или топовых- он встречался? Ответ- ни с кем!!! На мой взгляд- или Анчи или Гвард- главные претенденты.
STVA 1
STVA 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
10 мая в 12:59
Он однознначно вне конкуренции!
Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 12:52
А почему в номинации нет Абаскаля?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
10 мая в 12:43
заслуженно
Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 12:36
А если серьёзно, надо поделить подиум: Анчелотти и Алонсо.
25процентный клоун
25процентный клоун
10 мая в 12:13
Артета, если уделает шарлатана
Grizly88
Grizly88
10 мая в 12:04, ред.
Алонсо лучший или Анчелотти
Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 11:59
Однозначно или Алонсо или Семак....)
sihafazatron
sihafazatron
10 мая в 11:58
Тут однозначно Шаби Алонсо)))
t0s1k
t0s1k
10 мая в 11:57
так он и выиграет 100%
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 