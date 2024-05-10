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Оглашены претенденты на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards

10 мая 2024, 11:23

Сегодня стартует голосование (проголосовать можно на сайте vote.globesoccer.com или в приложении Globe Soccer) за звание лучшего игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards. Окончательный список претендентов будет определён до 15 мая. А победителя выберет звёздное жюри, в состав которого войдут бывшие игроки, такие как Икер Касильяс и Луиш Фигу, бывшие и действующие тренеры, включая Марчелло Липпи и Антонио Конте, президенты и генеральные директора клубов, судьи, агенты и другие лица мирового футбола.

Награда лучшего игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards будет вручаться на церемонии в отеле Cala di Volpe (Сардиния) 28 мая.

Оглашены претенденты на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards Оглашены претенденты на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 14:14
А как же финал ЛЧ и затем Евро-24 ?
Grizly88
Grizly88
10 мая в 15:37
Мой выбор Месси
Amellus Amellus
Amellus Amellus ответ амурец (раскрыть)
10 мая в 15:20
Да,да! Он мыслями всегда в Каталонии! 🤣
амурец
амурец
10 мая в 13:49
Месси дадут, точнее в очередной раз подарят, даже если он сейчас и не в Европе, придумают что нибудь, что бы ему вручить очередную липовую награду
Van Vanovich
Van Vanovich
10 мая в 13:03
Гирасси нужно наградить! Для него это рывок!
Elliada_
Elliada_ ответ Amellus Amellus (раскрыть)
10 мая в 12:21
Месси при всем желании не получит. Просто тут в новости Соккер забыл указать одну важную деталь. Это претенденты на звание лучшего игрока года в ЕВРОПЕ. Месси в Америке, он не может участвовать.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ Elliada_ (раскрыть)
10 мая в 12:11
по-моему у тебя очень сильно подгорает))) подставь в свое сообщение вместо Месси Роналду и перечитай. я то просто угараю с дурачков глоров меськи, а ты походу сильно ненавидишь Роналду. мне так то на94 на меську, просто прикольно смотреть как создали культ из обычного игрока в ногомяч и лбы расшибают в поклонении. примерно на том же уровне и твой гений Гвардиола, тратящий триллионы баксов и в итоге нихера)) не создавай себе кумиров. все просто. а то выглядишь как глорихантер, кем наверно и являешься. смотрящие десятилетиями футбол люди все понимают и про Месси и про Гвардиолу и про золотые мячи и прочие призы
Elliada_
Elliada_ ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
10 мая в 11:48
У хейтеров на уме один только Месси. Глянь внимательнее. Его нет в списке номинантов. И не будет. Потому что это награда Мендеша и Роналду. За всё время существования Месси только 1 раз стал лучшим игроком года.
Amellus Amellus
Amellus Amellus ответ sihafazatron (раскрыть)
10 мая в 11:48
Месси однозначно! 🎪
Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 11:41
Может мну не видит в списке претендентов - Вирца...
Но отсутствие игрока команды Чемпиона Германии, который является движущей силой Байера... Добавлю, далеко не последнего чемпионата....)
Да и на европейской арене ещё последнее слово не сказали...
Список составлял доминошник)
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
10 мая в 11:35
Белингем или Винисиус, если победит Дортмунд - Хуммельс или Брандт.. но выберут месси, кому какая разница у кого какие трофеи, тут шесть обводок за матч против апалачи_реднек_сити, вот тебе и приз
A.S.A
A.S.A
10 мая в 11:34
Вообще, выбор лучшего игрока разумнее было бы провести после финала ЛЧ, т.к этот турнир как бы завершает цикл клубных соревнований! Вот после этого можно и составлять список номинантов!
sihafazatron
sihafazatron ответ Маг_тм (раскрыть)
10 мая в 11:32
Кстати, здесь есть опрос о женщинах арбитрах и там уже проголосовало более 600 чел...Не думал, что на соккере столько есть людей. Наверно они просто не комментируют ничего
A.S.A
A.S.A ответ Маг_тм (раскрыть)
10 мая в 11:31
Идея хорошая, только вот без Дзюбы)
Просто добавить конкурс "лучший игрок месяца" а к концу сезона и "игррк года"
sihafazatron
sihafazatron ответ Маг_тм (раскрыть)
10 мая в 11:29
Какой подарок? Золотая рука?))
sihafazatron
sihafazatron
10 мая в 11:29
Кейн или Месси!
Маг_тм
Маг_тм
10 мая в 11:25
Давайте сделаем номинация лучший игрок года по версии soccer.ru, и выберем Дзюбу) во обрадуется
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