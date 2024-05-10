Оглашены претенденты на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards

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10 мая 2024, 11:23

Сегодня стартует голосование (проголосовать можно на сайте vote.globesoccer.com или в приложении Globe Soccer) за звание лучшего игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards. Окончательный список претендентов будет определён до 15 мая. А победителя выберет звёздное жюри, в состав которого войдут бывшие игроки, такие как Икер Касильяс и Луиш Фигу, бывшие и действующие тренеры, включая Марчелло Липпи и Антонио Конте, президенты и генеральные директора клубов, судьи, агенты и другие лица мирового футбола.

Награда лучшего игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards будет вручаться на церемонии в отеле Cala di Volpe (Сардиния) 28 мая.