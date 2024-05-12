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«Бавария» переиграла «Вольфсбург»

вчера, 20:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

«Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче 33-го тура Бундеслиги (2:0).

На 4-й минуте счёт открыл Ловро Звонарек. Леон Горецка на 13-й удвоил преимущество мюнхенской команды.

«Бавария» занимает 2-е место в чемпионате Германии, имея в активе 72 очка. «Вольфсбург» находится на 12-й позиции с 37 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Бавария» в соцсети «X»
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Все комментарии
BAYERN19000
BAYERN19000
вчера в 22:53
Жаль Кейн не играл, мог бы статистику улучшить и приблизиться к рекорды Левы
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:44
Привет, Алексей!!!
Всё очень просто- культура футбола разная, разные достижения и футбольный менталитет. Но, если про Баварию, даже, всё тобой перечисленное, не хватает главного- качества игры. A без этого компонента, никакие номинации- значения не имеют.
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
Привет, Виктор! Какая разная, не знаю даже как и назвать...ну может судьба клубов. Бавария, занимает второе место в чемпионате, забивает под сто мячей,играет в полуфинале ЛЧ, их нападающий, претендует на Золотую бутсу и этот сезон у клуба,считается провальным. А наш российский клуб за такие успехи, на руках бы носили😂
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:36
Было бы удивительно если бы это было наоборот .
Capral
Capral
вчера в 20:31
Думаю, серебро уже не упустят, но сезон- катастрофически потерян. В том, что команда не вышла в финал ЛЧ- есть определенная логика, даже, несмотря на судейские очевидные ошибки. Предстоит, полная перестройка. Удачи Баварии, но уже без меня.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:29
2 Место на отдаст штутгарте
shur
shur
вчера в 20:23
...жизнь не стоит на месте, надо двигаться дальше, рэспект Мюнхену!!!
Гость
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