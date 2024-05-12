«Бавария» переиграла «Вольфсбург»

«Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче 33-го тура Бундеслиги (2:0).
На 4-й минуте счёт открыл Ловро Звонарек. Леон Горецка на 13-й удвоил преимущество мюнхенской команды.
«Бавария» занимает 2-е место в чемпионате Германии, имея в активе 72 очка. «Вольфсбург» находится на 12-й позиции с 37 баллами.
Всё очень просто- культура футбола разная, разные достижения и футбольный менталитет. Но, если про Баварию, даже, всё тобой перечисленное, не хватает главного- качества игры. A без этого компонента, никакие номинации- значения не имеют.
Всё очень просто- культура футбола разная, разные достижения и футбольный менталитет. Но, если про Баварию, даже, всё тобой перечисленное, не хватает главного- качества игры. A без этого компонента, никакие номинации- значения не имеют.