«Вест Бромвич» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче плей-офф Чемпионшипа

1715526959

вчера, 18:15

«Вест Бромвич» и «Саутгемптон» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа (0:0).

Ответная встреча пройдёт 17 мая. В другой паре за выход в финал борются «Норвич» и «Лидс», они также в первом поединке сыграли 0:0.