Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Чемпионшип 2023/2024

«Вест Бромвич» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче плей-офф Чемпионшипа

вчера, 18:15
Вест БромвичЛоготип футбольный клуб Вест Бромвич0 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Вест Бромвич» и «Саутгемптон» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа (0:0).

Ответная встреча пройдёт 17 мая. В другой паре за выход в финал борются «Норвич» и «Лидс», они также в первом поединке сыграли 0:0.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ проиграл «Тулузе» в последнем домашнем матче Мбаппе за парижан
Сегодня, 00:00
«Монако» выиграл у «Монпелье» и вышел в Лигу чемпионов
Вчера, 23:56
«Аталанта» победила «Рому». Миранчук вышел на последних минутах
Вчера, 23:38
«Байер» крупно обыграл «Бохум» и продлил беспроигрышную серию до 50 матчей
Вчера, 22:26
«Ювентус» не смог одолеть «Салернитану»
Вчера, 21:02
«Сочи» разгромил «Пари НН»
Вчера, 20:55
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:51
Смотрел эту игру и Норвич с Лидсом. Команды просто отложили решение вопроса и скатали ничьи выкладываясь в пол силы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:45
Все решится во втором матче
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:22
Никто не хотел умирать !)
dgcda8ut265v
dgcda8ut265v
вчера в 18:22
Похоже серьезные разборки грядут.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 