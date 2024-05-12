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«Торпедо» и «Алания» не выявили победителя в матче Первой лиги

вчера, 17:59
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

«Торпедо» сыграло вничью с «Аланией» в матче 32-го тура Первой лиги (0:0).

Московская команда занимает 13-е место в первенстве России, имея в активе 40 очков. Владикавказцы находятся на 8-й позиции с 43 баллами.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:53
...Торпедо, Алания.....читаю названия легендарных Клубов со
слезами на глазах, мелькают победоносные страницы истории
и всё это в далёком прошлом......!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:23
Жалкое подобие футбола ⚽️ .
Capral
Capral
вчера в 18:12, ред.
Торпедо ещё легко отделалось. Душитель мог снова вернуться с любимому занятию...
8mffwd4kw9m4
8mffwd4kw9m4
вчера в 18:05
Их разборки на места не влияют
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