«Торпедо» и «Алания» не выявили победителя в матче Первой лиги

«Торпедо» сыграло вничью с «Аланией» в матче 32-го тура Первой лиги (0:0).
Московская команда занимает 13-е место в первенстве России, имея в активе 40 очков. Владикавказцы находятся на 8-й позиции с 43 баллами.
«Торпедо» сыграло вничью с «Аланией» в матче 32-го тура Первой лиги (0:0).
Московская команда занимает 13-е место в первенстве России, имея в активе 40 очков. Владикавказцы находятся на 8-й позиции с 43 баллами.
слезами на глазах, мелькают победоносные страницы истории
и всё это в далёком прошлом......!!!
слезами на глазах, мелькают победоносные страницы истории
и всё это в далёком прошлом......!!!