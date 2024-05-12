«Сочи» разгромил «Пари НН»

1715536500

вчера, 20:55

«Сочи» обыграл «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ (6:1).

На 8-й минуте южан вывел вперёд Кирилл Кравцов. Сауль Гуарирапа на 32-й удвоил преимущество команды. Марсело Алвеш на 66-й забил 3-й мяч. Алексей Сутормин на 74-й сделал счёт более крупным, а на 83-й оформил дубль. Никита Бурмистров на 87-й провёл 6-й мяч хозяев поля. Зе Турбо на 89-й забил единственный гол в составе гостей.

«Сочи» занимает 16-е место в чемпионате России, клуб набрал 23 очка. «Пари НН» находится на 11-й позиции с 29 баллами.