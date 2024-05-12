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«Сочи» разгромил «Пари НН»

вчера, 20:55
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи6 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Сочи» обыграл «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ (6:1).

На 8-й минуте южан вывел вперёд Кирилл Кравцов. Сауль Гуарирапа на 32-й удвоил преимущество команды. Марсело Алвеш на 66-й забил 3-й мяч. Алексей Сутормин на 74-й сделал счёт более крупным, а на 83-й оформил дубль. Никита Бурмистров на 87-й провёл 6-й мяч хозяев поля. Зе Турбо на 89-й забил единственный гол в составе гостей.

«Сочи» занимает 16-е место в чемпионате России, клуб набрал 23 очка. «Пари НН» находится на 11-й позиции с 29 баллами.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 03:04
Виновато руководство НН. Уволили Юрана, вот и результат...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:47
Дружище, ну ведь действительно не повезло, или можно сказать- повезло сопернику, также, как повезло в Калининграде. И это не только моё мнение, так считают, даже "птенцы", которым, обычно- свойственно скрывать правду... Думаю, Старина, ты меня поймешь.)))
ABir
ABir
вчера в 23:44
А чего раньше так не играли
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:33, ред.
Было бы здорово отправить в ФНЛ трёх лидеров таблицы....а Сочи,Балтику и Факел оставить в Премьер Лиге....


Кто "За" ???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:30
Поставил лайк за признание ошибки.
mvu4u2e2p6nu
mvu4u2e2p6nu
вчера в 23:25
Сочи всегда нужно было так играть.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:02
... а вот и Я , твой цензор старина! И так ключевая фраза заметки.... "Не повезло с Динамо" ,
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:51
Соглашусь. Просто невнимательно прочитал новость. Ротенберг - хозяин Сочи
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:35
Что же вы такие правильно-прямолинейные???С Гоцуком-костоломом они начали сезон 2024 г с ничьей и победой на выезде ,потом он сломал в Калининграде Фамейе,за что получил дискву на три матча,потом вышел,получил четвёртую жёлтую,и снова не играл сегодня.И без него все матчи продули,а два- с ним.Так что милая серия началась с потери безответственного,но любимого капитана.Допускаю,что если бы не был безответственным,то находился бы на поле,и матч не закончился бы столь плачевно.
KT_S_16
KT_S_16
вчера в 22:32
Слава богу в пердив всё равно отправятся любители детей
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:14
Что же раньше так не играли,спохватились поздновато.
Capral
Capral ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 22:12
Таких тонкостей я не знаю, но всецело Вам доверяю.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:10
Согласен))).
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Владимир Кульгав (раскрыть)
вчера в 22:03
Галицкому надо Морено переманит в Краснодар.
вряд ли испанец пойдет в ФНЛ.
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:01
Доброго времени суток! Извиняюсь что вмешиваюсь, но справедливости ради бывший глава Минздрава Нижегородской области, а ныне ген. директор "НН" господин Гусейнов к господину Ротенбергу никакого отношения не имеет.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:51
Зато со Спартаком вничью сыграли)...Д - достижение)...
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:40
фк СОЧИ - порадовал своих болельщиков!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 21:36
А Гоцук сегодня не играл. Если бы играл, может быть по иному было. Но Сочи выглядел прилично во всех предыдущих матчах.
valt134
valt134
вчера в 21:35
Блин! Ну язык не поворачивается эту командой назвать аутсайдером нашего чемпионата.
pomor45
pomor45
вчера в 21:29
Трудно понять, что это такое.
Scorp689
Scorp689 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:25
Спасибо Пятигорскому фармацевту, генеральному директору футбольного клуба «Пари НН», Давиду Валерьевичу Мелик-Гусейнову, который ещё не успел выучить футбольные правила...., но зато знает, как продавать футболистов и бесплатно брать в аренду бездарей...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:22
Порезвились.
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:22
Твои слова, да Богу бы в уши!
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав
вчера в 21:21
Зачем уволили Юрана?...... Не дают ответа.....
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав
вчера в 21:20
СООООООЧИ!!!! Морено, где же ты был?! Вернее, куда смотрели начальники Сочи?
Интерес
Интерес ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:16
Так у них любимец публики,капитан,номинант проекта на лучшего защитника РПЛ трижды уже в этом году подвёл команду! Так чего удивляться? Пусть вытаскивают его картонки ,и с криками "Гоцук-наша слава!",шествуют в ФНЛ-там им и место.Позорное имя, в честь инвестора-продавца воздушных пузырей,которое они приняли,иного не заслуживают.
Capral
Capral ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 21:15
Спасибо, учту. Я по привычке- с фильмом "Александр Невский"))).
Scorp689
Scorp689 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:13
Нижегородцам...
Готлиб
Готлиб
вчера в 21:10
Теперь на очереди минотавры.
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:09, ред.
"Покуда сердце бьется пощады нет врагу" решили футболисты "Сочи" и накидали полную авоську коллегам из "НН". А ежели серьезнее, то останется ли "Сочи" в РПЛ или нет мне неведомо, шанс мизерный. Но если и вылетят, то думаю Морено особо винить не в чем будет. Там другим виртуозам футбольного тренерского искусства за вылет "спасибо" нужно будет сказать. Ну а "НН" вроде бы славившийся крепкой обороной сегодня просто развалился. Как обычно личное мнение.
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