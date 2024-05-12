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«Арсенал» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед»

вчера, 20:26
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Арсенала» в матче 37-го тура АПЛ (0:1).

Единственный мяч в игре забил на 20-й минуте Леандро Троссард.

МЮ занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 54 очка. «Арсенал» лидирует в турнире, у команды 86 баллов.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:00
14-й проигрыш МЮ ЭТХ!
сумбур , нервозность , прямолинейность , отсутствие хитрости и выдумки.
идеи, как создавать остроту в позиционных атаках, отсутствуют, тупо перекатывают мяч с ближним поленом или откидывают назад,
а уже оттуда Онана или Каземиро лонгболлами грузят вперед (безадресно).
И они еще хотят выйти против МанСити в Кубке Англии?
Арсенал играл хуже,но они ведут и они знают как побеждать в отличии от некоторых...а ведь на Олд Траффорд пушкари не особенно привыкли побеждать.
Тен Хаг дал им шанс.
Маунта купили, видимо, на замену Джонсу, чтобы врачи без работы не сидели.
Хайслунд после травмы никакой.
больше нечего добавит.
это МЮ времен Тен Хага.
Но...жаль Арсенал, супер сезон, но не хватит сил и опыта, и очков в матчах с Виллы...но завтра нужно и надр болеть за Ливерпуль.
и если АВ проиграет, то у ТТХ будет дополнительная мотивация во вторник с МанСити...а вдруг))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:41
А куда подевался твой мульти-пульти с ТенХагАутом и лучшим бомбардиров МЮ Мактоминеем ?!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:52
Это подарок Арсеналу от МЮ, который изо всех сил старался не забить и не забил!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:37
Хорошо, интрига в чемпионате еще жива. Теперь канониры будут болеть за своего злейшего врага Тоттенхем, но я сомневаюсь, что он сможет оказать сопротивление Сити, сейчас шпоры в плохой форме.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:42
Кровь из носу, но чемпионство больше нужно Арсеналу, должно повезти. ...
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:37, ред.
Канониры, с победой нас! Мы все еще в гонке ща титул! Скажу больше, в послелнем туре у нас на стадионе будет кубок АПЛ, но вот останется ли он там или нет вопрос пока открытый!!! По игре скажу так, конечно же такой обезглавленный травмами МЮ хотелось бы победить куда более уверенно, но скорее всего Артета решил не рисковать и удержать победу, чего по итогу и получил! Надеемся на шпор и молотобойцев, но главное самим обыграть Эвертон! Всем удачи, ждем последний матч сезона!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:15
Слегка нагадили землякам из Сити...
не совсем
не совсем
вчера в 21:13
самый титулованный клуб Англии превратился в Каземиро
zdeniss
zdeniss
вчера в 21:10, ред.
Странная игра в исполнении Арсенала, команда так играла с Сити, очень осторожно, на удержание. Я буду считать это установкой тренера, но такой стиль явно не подходит Арсеналу, игроки сами не знают куда катить если не вперед))) Ладно, победили и хорошо. Может это Артета взрослеет и начинает играть на результат. Мы в игре и это главное! С победой и болеем за ТТХ)
fwddyhndd4m2
fwddyhndd4m2
вчера в 21:02
Жаль арсенал как ливерпуль в 2019 и 2022 году. Уверен что Сити не отдаст, даже если сыграет вничью со шпорами, уверен что в последнем матче они разобьют Вест Хэм с разницей в 5-6 мячей. Арсеналу крайне необходим форвард, убийца в штрафной. Осимхен идеальный вариант.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:53
Поздравляю канониров с победой. Интрига в чемпионской гонке будет жить до последнего тура
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:53
...Я бы ответил, Сэр.....! Да крыть не чем, смирение и долгое ожидание и вера в будущие, но это совсем другая история, а пока, как то так!!!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:46
Арсенал не сдается. Значит всё решится в последнем туре
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 20:42
С победой Канониры!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:41
Мда.. Второй матч подряд результативная ошибка нового центрального защитника МЮ - Карлоса Каземиро.
Браво, ЭТХ
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:41
Арсенал пока в деле.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:34, ред.
Когда приходит Арсенал Клубы очкуют МЮ в прямом и переносном смысле. Канониров С Победой, очередной!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:34
Очень слабая игра Арсенала, если бы вместо МЮ был бы хотя бы Лутон, то канониры потеряли бы очки. Ну, а так 3 очка есть. Теперь ответ за сити))
adekvat
adekvat
вчера в 20:33
Никто и не сомневался, вперед Арсенал.
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 20:30
Мне интересно Артета на последний тур выпустит Сака на костылях?
Ну, очень он устал и разок обрезался почти на гол.
Тристан
Тристан
вчера в 20:30
Рановато канониры булки расслабили. Игра слабая, повезло, что куча травм в МЮ. Ждем осечки МС в игре с Тотенхэмом.
Madrik
Madrik
вчера в 20:29
Поздравляю Арсенал. Есть три очка, значит мы все еще в гонке. Спасибо!
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 20:28
Откровенно, проблем на поле столько, что уже даже ничего и писать не хочется.

Остается только надеяться, что в следующем году это сборище людей либо превратится в команду, либо разойдется по другим клубам
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