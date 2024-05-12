«Арсенал» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Арсенала» в матче 37-го тура АПЛ (0:1).
Единственный мяч в игре забил на 20-й минуте Леандро Троссард.
МЮ занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 54 очка. «Арсенал» лидирует в турнире, у команды 86 баллов.
сумбур , нервозность , прямолинейность , отсутствие хитрости и выдумки.
идеи, как создавать остроту в позиционных атаках, отсутствуют, тупо перекатывают мяч с ближним поленом или откидывают назад,
а уже оттуда Онана или Каземиро лонгболлами грузят вперед (безадресно).
И они еще хотят выйти против МанСити в Кубке Англии?
Арсенал играл хуже,но они ведут и они знают как побеждать в отличии от некоторых...а ведь на Олд Траффорд пушкари не особенно привыкли побеждать.
Тен Хаг дал им шанс.
Маунта купили, видимо, на замену Джонсу, чтобы врачи без работы не сидели.
Хайслунд после травмы никакой.
больше нечего добавит.
это МЮ времен Тен Хага.
Но...жаль Арсенал, супер сезон, но не хватит сил и опыта, и очков в матчах с Виллы...но завтра нужно и надр болеть за Ливерпуль.
и если АВ проиграет, то у ТТХ будет дополнительная мотивация во вторник с МанСити...а вдруг))))
сумбур , нервозность , прямолинейность , отсутствие хитрости и выдумки.
идеи, как создавать остроту в позиционных атаках, отсутствуют, тупо перекатывают мяч с ближним поленом или откидывают назад,
а уже оттуда Онана или Каземиро лонгболлами грузят вперед (безадресно).
И они еще хотят выйти против МанСити в Кубке Англии?
Арсенал играл хуже,но они ведут и они знают как побеждать в отличии от некоторых...а ведь на Олд Траффорд пушкари не особенно привыкли побеждать.
Тен Хаг дал им шанс.
Маунта купили, видимо, на замену Джонсу, чтобы врачи без работы не сидели.
Хайслунд после травмы никакой.
больше нечего добавит.
это МЮ времен Тен Хага.
Но...жаль Арсенал, супер сезон, но не хватит сил и опыта, и очков в матчах с Виллы...но завтра нужно и надр болеть за Ливерпуль.
и если АВ проиграет, то у ТТХ будет дополнительная мотивация во вторник с МанСити...а вдруг))))