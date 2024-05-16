Родри — самый эффективный футболист среди топ-5 лиг

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вчера, 23:18

Исследовательская группа CIES составила топ из 10 самых эффективных футболистов нынешнего сезона.

Рейтинг по коэффициентам основан на полезных действиях в защите, продвижении мяча, дриблинге, создании моментов, завершении и игре в воздухе.

Топ-10 выглядит так:

1. («Манчестер Сити», 98,5)

2. («Байер», 92,3)

3. («Арсенал», 89,9)

4. («Байер», 89,2)

5. («Реал», 89,0)

6. («Реал», 87,9)

7. («Ливерпуль», 85,0)

8. («Арсенал», 84,2)

9. («Манчестер Сити», 83,9)

10. («Манчестер Сити», 83,7).