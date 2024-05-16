Родри — самый эффективный футболист среди топ-5 лиг

Исследовательская группа CIES составила топ из 10 самых эффективных футболистов нынешнего сезона.
Рейтинг по коэффициентам основан на полезных действиях в защите, продвижении мяча, дриблинге, создании моментов, завершении и игре в воздухе.
Топ-10 выглядит так:
1. Родри («Манчестер Сити», 98,5)
2. Гранит Джака («Байер», 92,3)
3. Мартин Эдегор («Арсенал», 89,9)
4. Флориан Вирц («Байер», 89,2)
5. Тони Кроос («Реал», 89,0)
6. Джуд Беллингем («Реал», 87,9)
7. Алексис МакАллистер («Ливерпуль», 85,0)
8. Букайо Сака («Арсенал», 84,2)
9. Рубен Диаш («Манчестер Сити», 83,9)
10. Фил Фоден («Манчестер Сити», 83,7).
нападающих в списке нет, даже фодена уже сделали полузащитником в МС
нападающих в списке нет, даже фодена уже сделали полузащитником в МС
Вот такой нужен "Спартаку".) Интересно, а штрафные он хорошо бьёт?
Как Фернандо?)
Вот такой нужен "Спартаку".) Интересно, а штрафные он хорошо бьёт?
Как Фернандо?)
в матче Ман Сити - Реал (1/4 ЛЧ) Родри не был включён в пятёрку игроков, пробивавших серию послематчевых пенальти, зато в этой пятёрке оказались деревянный Ковачич и вратарь Эдерсон.
Это так, о "гениальности' Гвардиолы.
в матче Ман Сити - Реал (1/4 ЛЧ) Родри не был включён в пятёрку игроков, пробивавших серию послематчевых пенальти, зато в этой пятёрке оказались деревянный Ковачич и вратарь Эдерсон.
Это так, о "гениальности' Гвардиолы.