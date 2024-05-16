Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Родри — самый эффективный футболист среди топ-5 лиг

вчера, 23:18

Исследовательская группа CIES составила топ из 10 самых эффективных футболистов нынешнего сезона.

Рейтинг по коэффициентам основан на полезных действиях в защите, продвижении мяча, дриблинге, создании моментов, завершении и игре в воздухе.

Топ-10 выглядит так:

1. Родри («Манчестер Сити», 98,5)

2. Гранит Джака («Байер», 92,3)

3. Мартин Эдегор («Арсенал», 89,9)

4. Флориан Вирц («Байер», 89,2)

5. Тони Кроос («Реал», 89,0)

6. Джуд Беллингем («Реал», 87,9)

7. Алексис МакАллистер («Ливерпуль», 85,0)

8. Букайо Сака («Арсенал», 84,2)

9. Рубен Диаш («Манчестер Сити», 83,9)

10. Фил Фоден («Манчестер Сити», 83,7).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игрок Второй лиги забил один из самых быстрых голов в истории футбола
Вчера, 11:54 Видео
ОфициальноРэшфорд провёл 400 матчей за «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 11:28 Фото
ОфициальноПалмер сравнялся с Лэмпардом по голам за сезон в АПЛ
Вчера, 10:28
МакТоминэй провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 00:19 Фото
Хесус Навас проводит пятисотый матч в составе «Севильи» в Ла Лиге
15 мая Фото
Де Брюйне повторил достижение Фабрегаса в АПЛ
14 мая
Сортировать
Все комментарии
Сатрап
Сатрап
сегодня в 09:02
видимо коэффициенты "завершения атаки" и "создания моментов" практически не создают вклад в "эффективность", типа гол идет за 0,01 очко?
нападающих в списке нет, даже фодена уже сделали полузащитником в МС
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:32
Родри - самый лучший опорник в мире!
Вот такой нужен "Спартаку".) Интересно, а штрафные он хорошо бьёт?
Как Фернандо?)
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:29
Тут еще преимущество в том, что и МС, и Арсенал играют в тики таку, держат мяч по долгу, назад, вперед, назад, вперёд, из-за этого много продвижения мяча, и много создании моментов. А так Родри, и Эдегор конечно топы, как и все остальные в списке
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:45
В связи с этой новостью не могу не отметить:
в матче Ман Сити - Реал (1/4 ЛЧ) Родри не был включён в пятёрку игроков, пробивавших серию послематчевых пенальти, зато в этой пятёрке оказались деревянный Ковачич и вратарь Эдерсон.
Это так, о "гениальности' Гвардиолы.
амурец
амурец
сегодня в 00:56
Смешно
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:01
Странный какой-то рейтинг...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 