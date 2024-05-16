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МакТоминэй провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 00:19
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Матч 34-го тура АПЛ против «Ньюкасла» стал юбилейным для полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта МакТоминэя.

Эта игра стала для шотландца 250-й в составе «красных дьяволов».

МакТоминэй провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»

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Все комментарии
Сатрап
Сатрап
сегодня в 09:15
суровые годы уходят
борьбы за свободу эМ-йюююю
за ними другие приходят
и гонят все туже к.ню
но нету время рыдать, рыдать когда,
сменим МакТоминеем Поля Погба!
на все вопросы один, один ответ!
и никакого другого нет...
Сатрап
Сатрап
сегодня в 09:11
7 лет великой эпохи Мак Томинея - 2 второстепенных кубка лиги и 1 победа в лиге европы с Моуриньо
самый титулованный клуб прошлого стал клубом, символизирующим вечное преодоление создаваемого самим собой кризиса - рыночных реформ
брать кредиты на "развитие" и создавать этим долговую яму
а реальную прибыль забирать в частные кубышки акционеров - такова политика МЮ
cepk7fx3mvk2
cepk7fx3mvk2
сегодня в 07:56
Как-то количество у него не особо переходит в качество
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:30
Надеюсь ещё 250 матчей за МЮ проведет.
Гость
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