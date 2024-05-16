МакТоминэй провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»

Матч 34-го тура АПЛ против «Ньюкасла» стал юбилейным для полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта МакТоминэя.
Эта игра стала для шотландца 250-й в составе «красных дьяволов».
|Манчестер Юнайтед3 : 2Ньюкасл Юнайтед
|Матч завершен
Матч 34-го тура АПЛ против «Ньюкасла» стал юбилейным для полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта МакТоминэя.
Эта игра стала для шотландца 250-й в составе «красных дьяволов».
борьбы за свободу эМ-йюююю
за ними другие приходят
и гонят все туже к.ню
но нету время рыдать, рыдать когда,
сменим МакТоминеем Поля Погба!
на все вопросы один, один ответ!
и никакого другого нет...
борьбы за свободу эМ-йюююю
за ними другие приходят
и гонят все туже к.ню
но нету время рыдать, рыдать когда,
сменим МакТоминеем Поля Погба!
на все вопросы один, один ответ!
и никакого другого нет...
самый титулованный клуб прошлого стал клубом, символизирующим вечное преодоление создаваемого самим собой кризиса - рыночных реформ
брать кредиты на "развитие" и создавать этим долговую яму
а реальную прибыль забирать в частные кубышки акционеров - такова политика МЮ
самый титулованный клуб прошлого стал клубом, символизирующим вечное преодоление создаваемого самим собой кризиса - рыночных реформ
брать кредиты на "развитие" и создавать этим долговую яму
а реальную прибыль забирать в частные кубышки акционеров - такова политика МЮ