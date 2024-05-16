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Игрок Второй лиги забил один из самых быстрых голов в истории футбола

вчера, 11:54
ХимикЛоготип футбольный клуб Химик (Дзержинск)2 : 3Логотип футбольный клуб Машук-КМВ (Пятигорск)Машук-КМВМатч завершен

Полузащитник клуба «Машук-КМВ» Николай Иванов забил один из самых быстрых голов в истории мирового футбола.

Игрок отличился уже на третьей секунде матча группы «Серебро» Дивизиона А Второй лиги с дзержинским «Химиком», забив первым касанием с центра поля. Самым быстрым на профессиональном уровне официально считается гол футболиста «Рио Негро Кэпитал» Рикардо Оливейры в ворота «Сориано Интериор» в 1998 году, который был забит спустя 2,8 секунды после начала игры.

В феврале 2024-го игрок английского «Кройдона» Райан Холл отличился через 2,31 секунды, но этот результат не стали признавать рекордным, так как поединок проходил на любительском уровне.

В сентябре 2011 года в России уже забивался один из самых быстрых голов. Его автором стал Михаил Осинов из новочеркасского МИТОСа, который поразил ворота соперника уже через 2,56 секунды после стартового свистка. Гол могли внести в Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый в истории футбола, но этого не произошло по причине того, что клуб не оплатил комиссию.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:15
не оскудела земля наша талантами !
dathu7yw55ze
dathu7yw55ze
вчера в 14:05
Во дворе ещё быстрей забивают
9wquaq72wec9
9wquaq72wec9
вчера в 13:10
Скоро заберут в спартак.
drug01
drug01
вчера в 12:23
Значит и во второй лиге есть таланты!
Futurista
Futurista
вчера в 12:04
Гость
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