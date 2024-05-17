Гомеш и Груневельд покидают «Эвертон»

Как сообщает официальный сайт «Эвертона», полузащитник Андре Гомеш покинет клуб на правах свободного агента.
Арендованный вингер Арно Груневельд вернётся в «Вильярреал». Полузащитник Джек Хариссон тоже вернётся в «Лидс», но «ириски» попробуют выкупить игрока.
Защитникам Шеймусу Коулману и Эшли Янгу предложен контракт ещё на сезон.
Активирована опция продления контракта с полузащитником Идриссой Гейе до лета 2025 года.
Хавбек Деле Алли останется в клубе до восстановления от травмы паха, после чего покинет «Эвертон».
Грензель и Грентель...
Грензель и Грентель...