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Гомеш и Груневельд покидают «Эвертон»

вчера, 21:21

Как сообщает официальный сайт «Эвертона», полузащитник Андре Гомеш покинет клуб на правах свободного агента.

Арендованный вингер Арно Груневельд вернётся в «Вильярреал». Полузащитник Джек Хариссон тоже вернётся в «Лидс», но «ириски» попробуют выкупить игрока.

Защитникам Шеймусу Коулману и Эшли Янгу предложен контракт ещё на сезон.

Активирована опция продления контракта с полузащитником Идриссой Гейе до лета 2025 года.

Хавбек Деле Алли останется в клубе до восстановления от травмы паха, после чего покинет «Эвертон».

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:21
Прям по братьям Гримм...
Грензель и Грентель...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:24
Это обыкновенная смена состава
Гость
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