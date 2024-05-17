Гомеш и Груневельд покидают «Эвертон»

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вчера, 21:21

Как сообщает официальный сайт «Эвертона», полузащитник покинет клуб на правах свободного агента.

Арендованный вингер вернётся в «Вильярреал». Полузащитник тоже вернётся в «Лидс», но «ириски» попробуют выкупить игрока.

Защитникам и предложен контракт ещё на сезон.

Активирована опция продления контракта с полузащитником до лета 2025 года.

Хавбек останется в клубе до восстановления от травмы паха, после чего покинет «Эвертон».