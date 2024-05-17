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«Реал» готов продлить контракты с Модричем и Кроосом

вчера, 16:22

Полузащитники Тони Кроос и Лука Модрич могут остаться в «Реале».

По данным источника, мадридский клуб намерен предложить футболистам однолетние контракты.

Отмечается, что «Реал» ещё не делал официальные предложения игрокам.

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Все комментарии
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ LogvinovSerj (раскрыть)
вчера в 19:50
Что значит "выкинуть", Модричу 39 лет через два месяца, он до 60-ти должен играть, что ли?

И Рауля никто не выкидывал, просто он не проходил в основу уже и выбрал вариант, где он сможет ещё быть ключевым игроком.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 19:33, ред.
Что? Реал настолько великий клуП, что может легко выкинуть двух этих преданных и великих футболистов, как сделал с Раулем в свое время!
d22g36qju44p
d22g36qju44p
вчера в 17:40
Модрич уже согласен.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:13
Оставьте уж обоих на год..., кому то няньками нужно поработать....
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 17:08
С Кроосом-то понятно, но можно и с Модричем на год продлить, потому что пока что их обоих не заменить.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:24
За Модрича я даже не сомневался !
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