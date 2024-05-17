«Реал» готов продлить контракты с Модричем и Кроосом

Полузащитники Тони Кроос и Лука Модрич могут остаться в «Реале».
По данным источника, мадридский клуб намерен предложить футболистам однолетние контракты.
Отмечается, что «Реал» ещё не делал официальные предложения игрокам.
Полузащитники Тони Кроос и Лука Модрич могут остаться в «Реале».
По данным источника, мадридский клуб намерен предложить футболистам однолетние контракты.
Отмечается, что «Реал» ещё не делал официальные предложения игрокам.
И Рауля никто не выкидывал, просто он не проходил в основу уже и выбрал вариант, где он сможет ещё быть ключевым игроком.
И Рауля никто не выкидывал, просто он не проходил в основу уже и выбрал вариант, где он сможет ещё быть ключевым игроком.