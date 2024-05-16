«Севилья» объявила об уходе рекордсмена клуба по матчам и трофеям

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вчера, 14:44

Защитник «Севильи» покинет клуб по окончании сезона.

Капитан команды объявил о своём решении сегодня утром всем игрокам и персоналу. Футболист провёл больше всех матчей в истории «нервионцев», отыграв в общей сложности 688 поединков. Также он является лидером по количеству выигранных с «красно-белыми» трофеев — 8 (четыре раза он побеждал в Кубке УЕФА /Лиге Европы, два в Кубке Испании, по одному в Суперкубке УЕФА и Суперкубке Испании.

Навас выступал за «Севилью» с 2003 по 2013 год, затем перешёл в «Манчестер Сити». В 2017-м он вернулся в родную команду.