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Де Дзерби — единственный кандидат на пост главного тренера «Баварии»

вчера, 22:11

У «Баварии» остался единственный кандидат на замену Томаса Тухеля. Это Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

Мюнхенцы пытаются договориться с итальянцем.

В клубе решили отказаться от Ханс-Дитер Флика.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:55
Зря от Флика отказались!...Деньги-НИЧТО, по сравнению с ТРОФЕЯМИ!
Сатрап
Сатрап
сегодня в 08:17
    salleeh
    salleeh
    сегодня в 02:42
    Де Дзебри? Это будет последний гвоздь в крышку гроба…
    BAYERN19000
    BAYERN19000 ответ Валерыч (раскрыть)
    сегодня в 00:10
    У Флика большие хотелки и хочет влиять на трансферную политику (тоже самое хотел и Тухель). Боссы с такими условиями не согласны. Им сейчас нужен "ручной" тренер до 2025 года чтобы потом звать Алонсо или Клоппа
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 23:12
    И чем Де Дзерби лучше Флика, уже имевшего успешный опыт работы с "Баварией", с которой он взял в своё время 7 трофеев, и в том числе Кубок ЛЧ?
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ 8jpvfbjuz7yk (раскрыть)
    вчера в 22:20
    в Брайтоне Де Дзерби каждый тур ротирует в составе по 5-7 футболистов.
    из за чего команда тупо не может сыграться.
    тоже делал и в Шахтере....и потому даже в УПЛ умудрялся проседать по результатам.
    представил что он натворит в Баварии))
    pbjwxnm28ru2
    pbjwxnm28ru2
    вчера в 22:15
    Почему единственный! Такая классная команда!!
    8jpvfbjuz7yk
    8jpvfbjuz7yk
    вчера в 22:12
    Похоже самый идеальный вариант для Баварии.
    Гость
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