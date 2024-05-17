Де Дзерби — единственный кандидат на пост главного тренера «Баварии»

У «Баварии» остался единственный кандидат на замену Томаса Тухеля. Это Роберто Де Дзерби из «Брайтона».
Мюнхенцы пытаются договориться с итальянцем.
В клубе решили отказаться от Ханс-Дитер Флика.
У «Баварии» остался единственный кандидат на замену Томаса Тухеля. Это Роберто Де Дзерби из «Брайтона».
Мюнхенцы пытаются договориться с итальянцем.
В клубе решили отказаться от Ханс-Дитер Флика.
это будет час истины...
это будет час истины...
из за чего команда тупо не может сыграться.
тоже делал и в Шахтере....и потому даже в УПЛ умудрялся проседать по результатам.
представил что он натворит в Баварии))
из за чего команда тупо не может сыграться.
тоже делал и в Шахтере....и потому даже в УПЛ умудрялся проседать по результатам.
представил что он натворит в Баварии))