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Хави не знает, что его хотят уволить из «Барселоны»

вчера, 16:44

В СМИ появилась информация о том, что «Барселона» намерена уволить Хави с должности главного тренера клуба.

По данным источника, Хави удивлён этой информации, он ничего не знает о данном решении руководства команды.

Хави сегодня провёл встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, чтобы прояснить ситуацию.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:57
ага)))...Хави не знает)))))
la-respect0
la-respect0
вчера в 22:52
Каталонский Клуб Клоунов , смело можно переименовывать )))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:40
Купили Роке за 40 000000,а Хави с ним даже не здоровается,не только разговаривать,после этого можно ли его оставить тренировать один из популярных клубов мира,однозначно нельзя.Тренер обязан с каждым беседовать как отец,узнавать все их проблемы,решать,помогать итд итп.
g2fa8as2x6gc
g2fa8as2x6gc
вчера в 18:09
Похоже Хави на сайте Соккера новости не читал
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:47
узнает.
президент не допустит такого, что Хави не знал, что его уволили.
nvwytac6wrmv
nvwytac6wrmv
вчера в 17:42
Оставят, просто хотят что бы слегка рот прикрыл.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:34
Не, ну пусть, кто-нибудь скажат, что это не Хави???!!! Ну точно, он, вылитый- Хави!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так он, таки, в натуре, ничего не знает, по глазам видно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ахахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ну, Маэстро, Вы- ТАЛАНТИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
adekvat
adekvat
вчера в 17:29
Скоро Лапорта и ему расскажет, а не только нам.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:04
А соккер знает
Futurista
Futurista
вчера в 17:04, ред.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:00
Очень интересно)
Все знают, один только Хави не в курсе?))
А так, ситуация очень плачевная в клубе.. никакой стабильности. Жаль, что такую команду закапывает собственное руководство.
3bjqjp9eajpv
3bjqjp9eajpv
вчера в 16:59
От их безумного руководства вообще никто не знает чего ждать
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 16:49
А через сколько будет информация о том о чем они говорили??
Capral
Capral
вчера в 16:48
Нормально? Мы знаем, а он нет! Соккер надо читать, Хави!!!
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