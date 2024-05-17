Хави не знает, что его хотят уволить из «Барселоны»

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вчера, 16:44

В СМИ появилась информация о том, что «Барселона» намерена уволить с должности главного тренера клуба.

По данным источника, Хави удивлён этой информации, он ничего не знает о данном решении руководства команды.

Хави сегодня провёл встречу с президентом «Барселоны» , чтобы прояснить ситуацию.