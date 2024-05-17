Хави не знает, что его хотят уволить из «Барселоны»

В СМИ появилась информация о том, что «Барселона» намерена уволить Хави с должности главного тренера клуба.
По данным источника, Хави удивлён этой информации, он ничего не знает о данном решении руководства команды.
Хави сегодня провёл встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, чтобы прояснить ситуацию.
президент не допустит такого, что Хави не знал, что его уволили.
президент не допустит такого, что Хави не знал, что его уволили.
Ну, Маэстро, Вы- ТАЛАНТИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну, Маэстро, Вы- ТАЛАНТИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все знают, один только Хави не в курсе?))
А так, ситуация очень плачевная в клубе.. никакой стабильности. Жаль, что такую команду закапывает собственное руководство.
Все знают, один только Хави не в курсе?))
А так, ситуация очень плачевная в клубе.. никакой стабильности. Жаль, что такую команду закапывает собственное руководство.