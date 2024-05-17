«Бавария» передумала увольнять Тухеля. Пытались согласовать контракт, предлагали купить Бруну

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вчера, 19:07

Тухель неумолим.

Летом напрашивалось много громких расставаний. Ройс прощается с «Боруссией», у «Милана» расходятся дороги с тренером, принёсшим им чемпионство, Мбаппе со скандалом переходит в «Реал», Клопп прощается с «Ливерпулем». В этом списке ещё должны были оказаться Хави и Томас Тухель.

Но испанский менеджер был тронут поддержкой, которую ему оказывали после объявления об уходе – и решил дать заднюю. А ситуация с менеджером «Баварии» неожиданно могла измениться.

Совсем недавно сжигали мосты

Полуфинал Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» воспринимался как возможность для Тухеля громко хлопнуть дверью. Наставника поставили в тяжёлое положение. Уже в феврале объявили, что он покинет клуб летом – тренеру приходилось биться за главный еврокубок, понимая неизбежность отставки. Вдобавок к этому руководство открыто рассуждало о кандидатах на смену – Хаби Алонсо, Юлиане Нагельсманне. Оттенок расставания стал ещё скандальнее после высказывания почётного президента мюнхенцев Ули Хёнесса:

Он не думает, что может улучшить Дэвиса, Павловича или Мусиалу: если не получается, нужно купить кого-то другого. Это не выход.

И это перед стартом противостояния с «Реалом» — определяющего для противоречивого сезона «баварцев». Тухель был в ярости:

Я бы никак не отреагировал, если бы это не исходило от Ули. А это исходит от нашего босса за четыре дня до игры с «Реалом», придаёт этому другой оттенок. Это глубоко задевает меня как тренера.

Сложно работать в клубе, когда ты на протяжении всего сезона должен плыть против течения. В начале мая прогноз был однозначный – компромисс исключён, немец сменит место работы летом. Среди вариантов называли МЮ и «Челси».

Сложности с поиском альтернативы

Да и менеджмент «Баварии» концентрировался скорее на поиске альтернативы. Изначально в пул кандидатов входили Хаби Алонсо и Юлиан Нагельсманн. Но первому слишком понравилось в «Байере». Команда стала чемпионом, но предстоит много работы – в следующем сезоне играть в ЛЧ , сейчас расставание означало бы крах симпатичного коллектива (см. пример «Наполи»). А Юлиан поддался патриотическим чувствам – сначала активно ходили слухи, что он уйдёт после Евро. Теперь же подписали новый контракт.

Так «баварцы» обломались сразу с двумя кандидатами (и список можно расширить). Потом им отказал Ральф Рангник – у него тоже идиллия со сборной Австрии, которую немец не хочет нарушать.

Ситуация оказалась настолько безысходной, что к середине мая мюнхенцы уже выбирали между тем, чтобы оставить Тухеля и вернуть Ханса-Дитера Флика. Экс-наставника бундестим рассматривали как промежуточный вариант на один сезон. Так клуб избежал бы проблем в следующем сезоне, а летом 2025-го приступил бы к переговорам с более желанными кандидатами – тогда должен отправиться за новым вызовом Хаби Алонсо, и Юрген Клопп восстановится после работы в «Ливерпуле». Вдобавок Флик помирился с Хёнессом, в пользу его назначения выступают член наблюдательного совета клуба Карл-Хайнц Румменигге и гендиректор Ян-Кристисан Дрезен. При этом Томаса поддерживают игроки – Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Харри Кейн, Эрик Дайер, Джамал Мусиала, Лерой Сане. Дополнительный аргумент – еврокубковый опыт и желание «Баварии» пробиться в финал ЛЧ -2025, который пройдёт на «Альянц Арене».

Тухель согласился на переговоры – но требовал поддержки

Мюнхенцы резко стали готовы продолжить работу с Тухелем – топ-специалисты заняты, а Томас всё же вывел команду в полуфинал ЛЧ и навязал борьбу «Реалу». Клуб отказался от варианта с Фликом. В пользу действующего тренера выступили спортивный директор Макс Эберль и Кристоф Фройнд. Так стартовали предметные переговоры, только наученный печальным опытом Тухель уже не был так лоялен.

Контракт менеджера рассчитан до 2025 года, «баварцы» хотели, чтобы тот просто его отработал – клуб уже слишком много потратил на выплату неустоек, множить расходы не хотят. При этом сам специалист требовал новое соглашение до 2026 года. И остаться был готов лишь при условии полной поддержки со стороны руководства.

Сообщалось, что в «Баварии» были готовы пойти на условия Томаса, чтобы тот остался.

Для тренера уже подобрали новую звезду

«Бавария» даже присмотрела Тухелю подарок, чтобы добиться примирения, продемонстрировать поддержку со стороны менеджмента. Наставник давно хотел ещё одного креативного игрока в состав – в качестве жеста доверия к идеям тренера клуб согласился побороться за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

Португалец полностью подходил философии Томаса – в случае продления последнего были готовы потратиться. Важно, что и МЮ , возможно, появился резон согласиться – клубу надо соответствовать финансовому регламенту АПЛ , а для этого нужны продажи. На покупках Антони за 100 млн евро не проживёшь.

Да и для Бруну перспективы читались отличные. «Юнайтед» лихорадит из года в год – за те 4 года, что хавбек в клубе, ничего не изменилось. С «Баварией» хотя бы можно брать титулы и бороться в ЛЧ (а не вылетать из группы с «Галатасараем» и «Копенгагеном»).

Теперь же есть окончательный итог – менеджер отказался от дальнейших переговоров и летом найдёт себе новую команду:

Это моя последняя пресс-конференция на базе клуба. Переговоры с клубом были, но мы не достигли соглашения. Поэтому изначальное решение, опубликованное в феврале, остается в силе.

А мюнхенцам, видимо, придётся вернуться к своему шорт-листу о снова обзванивать кандидатов. Тот же Флик ещё свободен.