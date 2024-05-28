Хаби Алонсо — лучший тренер Европы по версии Globe Soccer Awards

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вчера, 22:48

Главный тренер «Байера» получил награду от Soccer Globe Awards в номинации «Лучший тренер Европы сезона 2023/24».

Под руководством испанского специалиста клуб из Леверкузена выиграл Бундеслигу и Кубок Германии, а также вышел в финал Лиги Европы.