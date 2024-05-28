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Хаби Алонсо — лучший тренер Европы по версии Globe Soccer Awards

вчера, 22:48

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо получил награду от Soccer Globe Awards в номинации «Лучший тренер Европы сезона 2023/24».

Под руководством испанского специалиста клуб из Леверкузена выиграл Бундеслигу и Кубок Германии, а также вышел в финал Лиги Европы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:58
это замечательно, но ... перебор !
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:53
Спасибо. Не знал...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:48, ред.
Премия основал известный агент Жорже мендеш. В первые годы его лауреатом бывал Криштиану Роналду. Только что тинейджер Барсы Ямаль признан лучшим молодым игроком. По чистой случайности..агент Ямаля является Жорже мендеш))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:15
его Байер оформил золотой дубль и прошел Бундеслигу без поражений.
только поэтому он лучший тренер
Capral
Capral
вчера в 23:56
Присудить лучшего тренера Европы, только за то, что выиграл убогую Бундеслигу и кубок страны- обыграв с трудом, в финале, команду из второй лиги? Что они там курят? А по мне, так лучше ГТ Аталанты. И не потому что выиграл ЛЕ, хотя и это уже немало, а потому что, команду создал- толково, грамотно и умело, которая прошла грозный Ливер, а в финале наказала Алонсо- по всем статьям переиграв испанца.

Если Байер, в итоге, опередил главную команду страны на 20 очков, некогда грозную Баварию, значит стоит задуматься об уровне этого чемпионата... В финале ЛЕ, Алонсо показал свою полную неготовность, к серьезным европейским сражениям. Мудрый итальянец, исключительно на опыте переиграл своего оппонента- способного, начинающего тренера...

Никогда не любил эти номинации, не доверял им и в них не верил.
Hamman
Hamman
вчера в 23:53, ред.
А ошибки в названии новости нет случайно? Может быть всё-таки -Лучший тренер Европы -
амурец
амурец
вчера в 23:52
Ну почему нет, с посредственой командой, без звезд, без миллинов шейхов, достиг хороших результатоа
Александр Векшин
Александр Векшин
вчера в 23:10
...ох уж эта демократия европейская, оказывается надо просто выиграть чемпионат,
а потом так же легко проиграть, с крупным счетом, один из престижных кубков той же Европы парадокс...!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:10
За проигрышь в финале, нечего ему не давать и не куда не выберать, всё, наказан!
Гость
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