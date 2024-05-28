Хаби Алонсо — лучший тренер Европы по версии Globe Soccer Awards

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо получил награду от Soccer Globe Awards в номинации «Лучший тренер Европы сезона 2023/24».
Под руководством испанского специалиста клуб из Леверкузена выиграл Бундеслигу и Кубок Германии, а также вышел в финал Лиги Европы.
Если Байер, в итоге, опередил главную команду страны на 20 очков, некогда грозную Баварию, значит стоит задуматься об уровне этого чемпионата... В финале ЛЕ, Алонсо показал свою полную неготовность, к серьезным европейским сражениям. Мудрый итальянец, исключительно на опыте переиграл своего оппонента- способного, начинающего тренера...
Никогда не любил эти номинации, не доверял им и в них не верил.
Если Байер, в итоге, опередил главную команду страны на 20 очков, некогда грозную Баварию, значит стоит задуматься об уровне этого чемпионата... В финале ЛЕ, Алонсо показал свою полную неготовность, к серьезным европейским сражениям. Мудрый итальянец, исключительно на опыте переиграл своего оппонента- способного, начинающего тренера...
Никогда не любил эти номинации, не доверял им и в них не верил.