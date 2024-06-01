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Гендиректор «Пари НН»: «Вариант с приглашением Дзюбы не исключаем»

вчера, 21:59

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил слухи об интересе клуба к бывшему нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе.

Все возможно. Вариант с приглашением Дзюбы не исключаем. Контактировали ли с представителями игрока? Пока не могу говорить. Но вариант с приглашением Дзюбы исключать не стоит.

Ранее стало известно, что на игрока претендует и другой коллектив из РПЛ.

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Все комментарии
happy 50
happy 50 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 00:19
Он хочет рекорд Кержакова побить.Сейчас у него 229 мячей.Еще 4 гола.Пока не побьет-будет играть.Другой вопрос,что уже голы даются тяжело.
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:08
- Вот что значит - вовремя не повесил бутсы на гвоздь! Закончил бы карьеру в Зените - проводили бы с почестями на пенсию. Ну и снимайся себе там дальше в рекламе. Нет же. Гордыня попёрла. Я ещё О-ГО-ГО! Ну и что? Смотался в Турцию. поиграл в Локо. Да никакого О-ГО-ГО и близко не видно! Теперь в Новгород? Зачем? Для чего???
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:34
"Я не хочу больше бороться за выживание. Я хочу играть в красивый и качественный футбол. А для этого нужен больший бюджет и усиление состава," это слова Главного тренера нижегородцев Саши Илича сразу после матча с Арсеналом. Вряд ли в качестве усиления своего состава тридцати шести летним игроком мечтает сербский наставник, в августе после старта чемпионата РПЛ Дзюбе исполнится как раз тридцать шесть и наверное пора уже задуматься о завершении карьеры, футболиста и поискать себя в новом поприще, может даже на Матч-ТВ в качестве эксперта. Что-что, а уж за словом в карман Артём точно не полезет.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:29
Фармацевт нанюхался... Ещё и усы пригласи...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:23
На вопрос "Контактировали ли с представителями игрока?" есть только 2 ответа...
"Да" и "Нет"...
Мелик-Гусейнов придумал третий..."Не могу говорить"....
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:14
Естественно, возможно всё . Но наврядли ☝️😜
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