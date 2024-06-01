Гендиректор «Пари НН»: «Вариант с приглашением Дзюбы не исключаем»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил слухи об интересе клуба к бывшему нападающему «Локомотива» .

Все возможно. Вариант с приглашением Дзюбы не исключаем. Контактировали ли с представителями игрока? Пока не могу говорить. Но вариант с приглашением Дзюбы исключать не стоит.