Гендиректор «Пари НН»: «Вариант с приглашением Дзюбы не исключаем»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил слухи об интересе клуба к бывшему нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе.
Все возможно. Вариант с приглашением Дзюбы не исключаем. Контактировали ли с представителями игрока? Пока не могу говорить. Но вариант с приглашением Дзюбы исключать не стоит.
Ранее стало известно, что на игрока претендует и другой коллектив из РПЛ.
"Да" и "Нет"...
Мелик-Гусейнов придумал третий..."Не могу говорить"....
"Да" и "Нет"...
Мелик-Гусейнов придумал третий..."Не могу говорить"....