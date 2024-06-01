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Дюпин близок к переходу в «Краснодар»

вчера, 15:36

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин близок к переходу в «Краснодар». На 5 июня футболисту назначен медицинский осмотр. Если Дюпин пройдёт его успешно, то 6 июня подпишет долгосрочный контракт с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что ради перехода в стан «быков» Дюпин отказал «Спартаку».

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 22:16
А зачем он нужен "Краснодару"? Если только 2-м вратарём, на всякий пожарный... Для первого номера у "Краснодара" есть надёжный и хладнокровный не по годам, молодой и способный Агкацев. На него и нужно ставку делать.
cska1948
cska1948
вчера в 20:26
В 36 лет и долгосрочный контракт? Дюпина понять можно, но Краснодар я понимать отказываюсь.
112910415
112910415
вчера в 17:12
есть же в Краснодаре надёжный парень !
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:54
При всём том, что Дюпин да-а-авно уже ярко смотрится в Рубине, всё таки не понимаю выбор Краснодара.
Да. ФЕЕРИТ. Иногда. Бывает, что не один раз за игру "пару "мёртвых мячей" вытянет.
Но и пижонит очень часто, т. е. из-за своей самоуверенности совершает РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ошибки, стоившие казанцам потерь многих очков.
Мне, например, Агкацев очень нравится у быков: не по годам уравновешенный паренёк.
И, главное - ТАЛАНТЛИВЫЙ.
Пора уже ему № 1 быть в воротах.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:32, ред.
Да ЗАЧЕМ они берут стариков?! Этот Дюпин захочет зарплату как два Адамова или как шесть Латышонков. Кому он нужен уже? Реакция не та, в 29 играх пропустил 35 голов. Агкацева в основу надо! Латышонка, своего же воспитанника, на замену сажать. Долгосрочный контракт Дюпин подпишет? Надеюсь, он будет сидеть на скамейке весь этот контракт. Пусть в Кубке играть выходит


upd. Агкацев, кстати, высказывался об номере 1 в воротах https://www.6/football/1116109433-agkaczev-o-safonove-v-pszh-ochen-xoroshij-vratar-sposoben-zakrepitsya-.html
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:55
Правильно,пора Дюпину в хороший клуб.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:40, ред.
Сделал правильный выбор, в Спартак опасно идти. А из Краснодара в Париж берут))
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