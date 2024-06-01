Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин близок к переходу в «Краснодар». На 5 июня футболисту назначен медицинский осмотр. Если Дюпин пройдёт его успешно, то 6 июня подпишет долгосрочный контракт с «Краснодаром».
Ранее сообщалось, что ради перехода в стан «быков» Дюпин отказал «Спартаку».
Да. ФЕЕРИТ. Иногда. Бывает, что не один раз за игру "пару "мёртвых мячей" вытянет.
Но и пижонит очень часто, т. е. из-за своей самоуверенности совершает РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ошибки, стоившие казанцам потерь многих очков.
Мне, например, Агкацев очень нравится у быков: не по годам уравновешенный паренёк.
И, главное - ТАЛАНТЛИВЫЙ.
Пора уже ему № 1 быть в воротах.
Да. ФЕЕРИТ. Иногда. Бывает, что не один раз за игру "пару "мёртвых мячей" вытянет.
Но и пижонит очень часто, т. е. из-за своей самоуверенности совершает РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ошибки, стоившие казанцам потерь многих очков.
Мне, например, Агкацев очень нравится у быков: не по годам уравновешенный паренёк.
И, главное - ТАЛАНТЛИВЫЙ.
Пора уже ему № 1 быть в воротах.