Дюпин близок к переходу в «Краснодар»

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вчера, 15:36

Вратарь «Рубина» близок к переходу в «Краснодар». На 5 июня футболисту назначен медицинский осмотр. Если Дюпин пройдёт его успешно, то 6 июня подпишет долгосрочный контракт с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что ради перехода в стан «быков» Дюпин отказал «Спартаку».