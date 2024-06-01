Еремякин: «Переговоры по Воробьёву напоминают мне „собачьи свадьбы“»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что официальных предложений по нападающему южноуральцев Дмитрию Воробьёву не поступало.
Официальное предложение — это письменно сформулированная позиция того или иного клуба, направленная в наш адрес. Таких документов в «Оренбурге» нет.
Скажу грубо — переговоры напоминают мне «собачьи свадьбы». Мы в этом не участвуем. Если хотите купить игрока, напишите бумагу. Выскажите позицию, начнём переписку. А болтать неизвестно с чьей подачи, непонятно для чего — мы этим не занимаемся.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» может подписать Воробьёва.
Чтобы я иногда прочитать мог его,..")))
Чтобы я иногда прочитать мог его,..")))
- Если президент клуба употребляет такие термины, то он должен хотя бы знать, что они означают. Жалко клуб. Выходит в "собачьей свадьбе" он играет роль "мамы", а все остальные "папы", которые, по очереди, выполняют "супружеские обязанности". Ну и куда это годится? Ты же президент клуба - и такое говорить о своих подопечных?
- Если президент клуба употребляет такие термины, то он должен хотя бы знать, что они означают. Жалко клуб. Выходит в "собачьей свадьбе" он играет роль "мамы", а все остальные "папы", которые, по очереди, выполняют "супружеские обязанности". Ну и куда это годится? Ты же президент клуба - и такое говорить о своих подопечных?