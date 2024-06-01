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Еремякин: «Переговоры по Воробьёву напоминают мне „собачьи свадьбы“»

вчера, 13:45

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что официальных предложений по нападающему южноуральцев Дмитрию Воробьёву не поступало.

Официальное предложение — это письменно сформулированная позиция того или иного клуба, направленная в наш адрес. Таких документов в «Оренбурге» нет.

Скажу грубо — переговоры напоминают мне «собачьи свадьбы». Мы в этом не участвуем. Если хотите купить игрока, напишите бумагу. Выскажите позицию, начнём переписку. А болтать неизвестно с чьей подачи, непонятно для чего — мы этим не занимаемся.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может подписать Воробьёва.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:00
некрасиво сказал, нельзя так !
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:10
"Напиши мне письмо, хоть две строчки всего
Чтобы я иногда прочитать мог его,..")))
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:04
Еремякин: «Переговоры по Воробьёву напоминают мне „собачьи свадьбы“»

- Если президент клуба употребляет такие термины, то он должен хотя бы знать, что они означают. Жалко клуб. Выходит в "собачьей свадьбе" он играет роль "мамы", а все остальные "папы", которые, по очереди, выполняют "супружеские обязанности". Ну и куда это годится? Ты же президент клуба - и такое говорить о своих подопечных?
Гость
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