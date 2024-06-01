Еремякин: «Переговоры по Воробьёву напоминают мне „собачьи свадьбы“»

Президент «Оренбурга» сообщил, что официальных предложений по нападающему южноуральцев не поступало.

Официальное предложение — это письменно сформулированная позиция того или иного клуба, направленная в наш адрес. Таких документов в «Оренбурге» нет.

Скажу грубо — переговоры напоминают мне «собачьи свадьбы». Мы в этом не участвуем. Если хотите купить игрока, напишите бумагу. Выскажите позицию, начнём переписку. А болтать неизвестно с чьей подачи, непонятно для чего — мы этим не занимаемся.