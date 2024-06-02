РФС получил чистую прибыль в размере 1,2 миллиарда рублей

Объём чистой прибыли Российского футбольного союза в 2023 году составил 1,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко.

В 2023 году РФС получил выручку в размере 7,2 млрд с ростом почти на треть по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль составила 1,2 млрд рублей. По итогам операционной деятельности 2023 года мы получим профицит бюджета, доходная и расходная части соответствовали сметам и бюджету.