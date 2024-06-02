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РФС получил чистую прибыль в размере 1,2 миллиарда рублей

вчера, 12:22

Объём чистой прибыли Российского футбольного союза в 2023 году составил 1,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко.

В 2023 году РФС получил выручку в размере 7,2 млрд с ростом почти на треть по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль составила 1,2 млрд рублей. По итогам операционной деятельности 2023 года мы получим профицит бюджета, доходная и расходная части соответствовали сметам и бюджету.

Такие результаты стали возможны не только благодаря работе со спонсорами и партнёрами, но и за счёт эффективных и оперативных действий РФС. Все соревнования и мероприятия проведены в рамках утверждённого бюджета, регламента и программ развития РФС.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 15:25
Уже распилили. 7.2 из бюджета - доход; 1.2 - по карманам; остальное - 6.0 - расход. Это ещё по совести. Могли бы расход ещё на пару млрд. уменьшить в пользу "чистой" прибыли.
112910415
112910415
вчера в 15:12
хотелось бы подробнее, чтоб понять ...
5k9umnsghppy
5k9umnsghppy
вчера в 13:40
Ну с чего такие доходы? Футбол - дело убыточное.
shlomo
shlomo
вчера в 12:58
Ну вот, теперь есть что пилить...:)))
pomor45
pomor45
вчера в 12:52
Прибыль бывает ли чистой в принципе?
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