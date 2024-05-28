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Глава ВТБ рассказал, как «Зенит» перешёл к «Газпрому» после слов Миллера

вчера, 08:33

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин рассказал о том, как спонсором «Зенита» стал «Газпром».

ВТБ в середине 2000-х мог приобрести клуб из Санкт-Петербурга. По словам Костина, когда ВТБ покупал Промстройбанк, предприниматель Владимир Коган (умер в 2019 году) «предлагал заодно 100-процентный пакет футбольного клуба „Зенит“».

Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: «Послушай, ну я питерец, отдай „Зенит“»… Я не менеджер спортивного и футбольного клуба, поэтому для меня это был вопрос непринципиальный... Я не стал спорить, и «Зенит» перешёл «Газпрому». Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское «Динамо».

Отвечая на вопрос, жалеет ли Костин о том, что «Зенит» перешёл к «Газпрому», он сказал следующее:

Да нет, почему. У города прекрасная команда с прекрасным спонсором. К тому же, повторюсь, в Петербурге для ВТБ основной профиль — культура.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 14:05
Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское «Динамо».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Досада-то какая! Теперь, вот, спонсором торчать, печально подносить пакеты, вздыхать и думать про себя: "Какой же черт толкнул меня!"
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:21
ну, что сказать - рыночные отношения...
За адекватность
За адекватность ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:14
Приветствую! "Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал:
Futurista
Futurista ответ r83mfd2hykjg (раскрыть)
вчера в 10:30, ред.
У газпрома вся сдача золотая)...причем здесь Зенит?)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:29
Как у них всё просто:
- "Послушай, ну я питерец, отдай Зенит"
- "Аай забирай"
)))
r83mfd2hykjg
r83mfd2hykjg ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:29
А эта сдача оказалась золотой.
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 10:29
нууу..знаете есть еще страны, где новобрачные до свадьбы не видели друг друга-НИ РАЗУ!)))))
4hs3xvbh4hwq
4hs3xvbh4hwq
вчера в 10:24
Как хорошо, что это так произошло.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:08
Говорит: "Через долги досталось московское Динамо".... даже не знаю смешно это или грустно
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:50
При этом Зенит и Динамо лидеры последнего сезона. Хорошие спонсоры у клубов))
Futurista
Futurista
вчера в 09:29, ред.
ВТБ покупал Промстройбанк и предложили Зенит на сдачу)...
shlomo
shlomo
вчера в 09:28
В принципе ничего нового он не сказал... все было известно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:58
Раздел имущество после звонков
Capral
Capral
вчера в 08:58
Ну и, кому- это интересно? ВТБ и раньше говорил, что Динамо, для банка- не самый удачный проект...
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 08:55
Да, можно сказать, что ДМ для ВТБ не желанный ребёнок, а ребёнок по залёту.
Сп62
Сп62
вчера в 08:47
Выходит, что Динамо для ВТБ не желанный ребёнок раз достался просто за долги.
lotsman
lotsman
вчера в 08:38
Эту статью уж который день, во всех СМИ печатают. Нашли сенсацию.
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