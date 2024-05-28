Глава ВТБ рассказал, как «Зенит» перешёл к «Газпрому» после слов Миллера

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вчера, 08:33

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин рассказал о том, как спонсором «Зенита» стал «Газпром».

ВТБ в середине 2000-х мог приобрести клуб из Санкт-Петербурга. По словам Костина, когда ВТБ покупал Промстройбанк, предприниматель Владимир Коган (умер в 2019 году) «предлагал заодно 100-процентный пакет футбольного клуба „Зенит“».

Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: «Послушай, ну я питерец, отдай „Зенит“»… Я не менеджер спортивного и футбольного клуба, поэтому для меня это был вопрос непринципиальный... Я не стал спорить, и «Зенит» перешёл «Газпрому». Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское «Динамо».

Отвечая на вопрос, жалеет ли Костин о том, что «Зенит» перешёл к «Газпрому», он сказал следующее: