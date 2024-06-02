Мелёшин досрочно вернётся в «Спартак»

Нападающий «Спартака» досрочно вернётся в клуб из минского «Динамо». Об этом сообщил главный тренер минчан .

Новый тренер пожелал вернуть Мелёшина обратно в расположение клуба. Мы в первую очередь учитываем интересы «Спартака». «Красно-белые» поставили нас в известность о том, что Станкович хочет видеть Павла в расположении команды. Мы естественно пошли навстречу. Так понимаю, что и у Мелёшина есть желание вернуться, чтобы доказать главному тренеру свою конкурентоспособность.