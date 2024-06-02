Мелёшин досрочно вернётся в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин досрочно вернётся в клуб из минского «Динамо». Об этом сообщил главный тренер минчан Вадим Скрипченко.
Новый тренер пожелал вернуть Мелёшина обратно в расположение клуба. Мы в первую очередь учитываем интересы «Спартака». «Красно-белые» поставили нас в известность о том, что Станкович хочет видеть Павла в расположении команды. Мы естественно пошли навстречу. Так понимаю, что и у Мелёшина есть желание вернуться, чтобы доказать главному тренеру свою конкурентоспособность.
За «Динамо» 20-летний россиянин провёл 15 матчей, забил 2 мяча и отметился результативной передачей.
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