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Мелёшин досрочно вернётся в «Спартак»

вчера, 14:34

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин досрочно вернётся в клуб из минского «Динамо». Об этом сообщил главный тренер минчан Вадим Скрипченко.

Новый тренер пожелал вернуть Мелёшина обратно в расположение клуба. Мы в первую очередь учитываем интересы «Спартака». «Красно-белые» поставили нас в известность о том, что Станкович хочет видеть Павла в расположении команды. Мы естественно пошли навстречу. Так понимаю, что и у Мелёшина есть желание вернуться, чтобы доказать главному тренеру свою конкурентоспособность.

За «Динамо» 20-летний россиянин провёл 15 матчей, забил 2 мяча и отметился результативной передачей.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Hauptman (раскрыть)
вчера в 22:26
это если не интересрваттся футболом
25процентный клоун
25процентный клоун ответ bakxbr5gup97 (раскрыть)
вчера в 22:25
Напрасны чемпионства питерцев
Hauptman
Hauptman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:24
Да вы и так ставите Зенит на первое место лучше других в чемпионате.
bakxbr5gup97
bakxbr5gup97 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:22
Сколько лет ставите и все напрасно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:52
Работа пошла, браво, Дэн!
С напами туго, ждём Абубакара, надо питерцев на место ставить
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:36, ред.
Тренерское решение . Видать не оправдал доверие или просто нужен Спартаку ☝️😉
Гость
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