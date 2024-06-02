«Ахмат» согласовал трёхлетний договор с главным тренером Адиевым

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о новом соглашении главного тренера команды Магомеда Адиева.
Контракт пока не подписан, он должен расторгнуть договор с Казахстанской федерацией футбола. Когда расторгнут контракт, тогда подпишем. Условия уже обговорены, новое соглашение будет на три года.
новый главный тренер есть.
многие игроки уходят, пора взяться за дело, и привести добротных игроков.
новый главный тренер есть.
многие игроки уходят, пора взяться за дело, и привести добротных игроков.