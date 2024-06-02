Контракт главного тренера тульского «Арсенала» был продлён до Нового года

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук высказался о своём будущем в команде после поражения от «Пари НН» в ответном стыковом матче за право выступить в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/25 (0:2).
По сумме двух встреч тульский клуб уступил со счётом 2:3 и не смог пробиться в высший дивизион.
У меня есть долгосрочный контракт, он был продлён до Нового года. Всё будет понятно, когда пообщаемся с руководителями. Всё зависит от внимания, от тех целей и задач, которые будут преследоваться. Нужно общаться.
Эмоции уйдут на второй план, тогда и будем строить планы. Не могу ничего сказать ни по ребятам, ни по всем вещам, которые будут на следующий год. Очевидно, что сезон будет непростой: «упало» три команды из РПЛ. По мере поступления информации будем понимать, что нас ждёт. Нам нужно сохранить ведущие позиции. Усилиться кем‑то, потому что многие лидеры были в арендах. С завтрашнего дня начнём работать на будущий сезон.
Причём надо учитывать, что в том же Урале много игроков из Белоруссии, а они не считаются легионерами.
Ну и конечно много тех же легионеров, которые числятся балластами и избавление от них будет только на благо командам. Особенно длч Урала и Сочи.
Даже если убегут почти все леги, то смотреть надо не на них, а на возможности клубов.
Такой регион как Урал не могут оставить без большого футбола.
Власти Калининграда тлже настроины серьёзно.
С Сочи немного другая история.
После серебра боссы команды думали, что этой команды хватит ещё на пару сезонов, поэтому не мтали делать больших вливании.
Но ветераны уже не стали тянуть, тот же Набоа, ну и тренерские надежды не оправдались.
Сейчас приглашён тренер испанец и даже продлили контракт, а это 100% заявка на возвращение.
В ФНЛ просто нет клубов уровня этих команд.
За Балтику ручаться не буду, но Урал и Сочи разыграют между собой 1 и 2 места.
Причём надо учитывать, что в том же Урале много игроков из Белоруссии, а они не считаются легионерами.
Ну и конечно много тех же легионеров, которые числятся балластами и избавление от них будет только на благо командам. Особенно длч Урала и Сочи.
Даже если убегут почти все леги, то смотреть надо не на них, а на возможности клубов.
Такой регион как Урал не могут оставить без большого футбола.
Власти Калининграда тлже настроины серьёзно.
С Сочи немного другая история.
После серебра боссы команды думали, что этой команды хватит ещё на пару сезонов, поэтому не мтали делать больших вливании.
Но ветераны уже не стали тянуть, тот же Набоа, ну и тренерские надежды не оправдались.
Сейчас приглашён тренер испанец и даже продлили контракт, а это 100% заявка на возвращение.
В ФНЛ просто нет клубов уровня этих команд.
За Балтику ручаться не буду, но Урал и Сочи разыграют между собой 1 и 2 места.
Урал и Сочи сделают всё, что бы вернутся в РПЛ, ну и конечно Балтика попытается составить им конкуренцию.
Скорее всего эти три команды финишируют с приличным отрывом от остальных и такой конкуренции как в завершившимся сезоне не будет.
А вот за 4 место будет битва между остальными.
Надо реально смотреть на возможности клубов.
Урал и Сочи сделают всё, что бы вернутся в РПЛ, ну и конечно Балтика попытается составить им конкуренцию.
Скорее всего эти три команды финишируют с приличным отрывом от остальных и такой конкуренции как в завершившимся сезоне не будет.
А вот за 4 место будет битва между остальными.
Надо реально смотреть на возможности клубов.
Арсенал уровень ФНЛ.
Арсенал уровень ФНЛ.