Контракт главного тренера тульского «Арсенала» был продлён до Нового года

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вчера, 09:35

Главный тренер «Арсенала» высказался о своём будущем в команде после поражения от «Пари НН» в ответном стыковом матче за право выступить в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/25 (0:2).

По сумме двух встреч тульский клуб уступил со счётом 2:3 и не смог пробиться в высший дивизион.