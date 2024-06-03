Ансу Фати: «Я чувствую себя физически на 100%»

Вингер «Барселоны» рассказал о своём нынешнем состоянии.

Сейчас я [чувствую себя физически] на 100%. Я много работаю, потому что чувствую, что всегда есть куда совершенствоваться. Провожу много часов в спортзале. Есть люди, которые считают, что Ансу травмирован, а я на протяжении двух лет не получал травм. У меня была небольшая травма, а люди считают, что она есть до сих пор. В прошлом году я отыграл весь сезон и не пропустил ни одной игры.