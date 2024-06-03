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Ансу Фати: «Я чувствую себя физически на 100%»

вчера, 10:55

Вингер «Барселоны» Ансу Фати рассказал о своём нынешнем состоянии.

Сейчас я [чувствую себя физически] на 100%. Я много работаю, потому что чувствую, что всегда есть куда совершенствоваться. Провожу много часов в спортзале. Есть люди, которые считают, что Ансу травмирован, а я на протяжении двух лет не получал травм. У меня была небольшая травма, а люди считают, что она есть до сих пор. В прошлом году я отыграл весь сезон и не пропустил ни одной игры.

Сезон-2023/24 игрок провёл на правах аренды за «Брайтон».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:52
Тогда покажи и докажи на поле. Талант..но хрустальный
su6ky8tja3vh
su6ky8tja3vh
вчера в 11:03
Фати здоровья и удачи, надо уже в Барселоне приносить пользу
Гость
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