«Реал» выкупит Хоселу

1717415261

вчера, 14:47

«Реал» воспользуется опцией выкупа нападающего сборной Испании у «Эспаньола» за 1,5 миллиона евро. Напомним, игрок находится в Мадриде в аренде, за которую «сливочные» заплатили 500 тысяч евро.

«Реал» сделает официальное предложение «Эспаньолу» после того, как тот закончит своё участие в стыковых матчах за выход в Ла Лигу.

В текущем сезоне Хоселу провёл 49 игр во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего форварда в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал новый контракт с Лукасом Васкесом.