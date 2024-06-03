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«Реал» выкупит Хоселу

вчера, 14:47

«Реал» воспользуется опцией выкупа нападающего сборной Испании Хоселу у «Эспаньола» за 1,5 миллиона евро. Напомним, игрок находится в Мадриде в аренде, за которую «сливочные» заплатили 500 тысяч евро.

«Реал» сделает официальное предложение «Эспаньолу» после того, как тот закончит своё участие в стыковых матчах за выход в Ла Лигу.

В текущем сезоне Хоселу провёл 49 игр во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего форварда в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал новый контракт с Лукасом Васкесом.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 15:35
А я думал уже выкупили Хоселу
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:51
Ну ещё бы, благодаря ему оказались в финале как никак.
Гость
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