Лучший вратарь Серии А переходит в «Ювентус». Но в сборной Италии ему места не нашлось

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вчера, 11:48

Знакомимся с голкипером «Монцы» Микеле Ди Грегорио.

Утром 25 мая Серия А назвала лучшего вратаря уходящего сезона. Им был признан 26-летний Микеле Ди Грегорио из «Монцы». А ведь накануне 26-летний Ди Грегорио наверняка расстроился, когда ознакомился с расширенным списком сборной Италии для участия в чемпионате Европы и не нашёл там своего имени. Лучано Спаллетти пока не замечает «Человека-Тигра». Может быть, после признания Микеле лучшим вратарём чемпионата изменит свою точку зрению.

Безумный день Человека-Тигра

Уже в статусе лауреата Микеле вышел на матч против «Ювентуса». Старался, но после матча остался недоволен своей игрой — не справился с ударом Федерико Кьезы с острого угла. Через полторы минуты Алекс Сандро провёл второй гол. Тут удар с близкого расстояния головой после розыгрыша углового. К вратарю вопросов нет. «Ювентус» выиграл 2:0 и закончил чемпионат на третьем месте. Ди Грегорио же покидал поле уставшим и огорчённым. Хотя поражение не могло отразиться на положении «Монцы» в итоговой таблице. Клуб финишировал двенадцатым.

Но для Микеле Де Грегорио этот день ещё не закончился. Вечером стало известно, что «Ювентус» и «Монца» согласовали переход вратаря. Туринцы заплатят за «Человека-Тигра» 20 миллионов евро. «Монца» же выкупила Микеле у «Интера» в 2022 году за 4 миллиона. За два года Ди Грегорио вырос в цене в пять раз. Что неудивительно. Не игравшая ранее в Серии А «Монца» успешно прописалась в элите. Во многом благодаря надёжной игре своего голкипера. В чемпионате 2022/23 Микеле сохранил ворота в неприкосновенности в 10 встречах и вошёл в тройку лучших голкиперов чемпионата. А в завершающемся сезоне Ди Грегорио пропустил 36 мячей в 33 встречах, сыграв 14 матчей на ноль. А ещё раньше Микеле помог «Монце» подняться в элиту. Именно тогда он получил прозвище «Человек-Тигр» в честь героя популярного в Италии японского аниме «Маска тигра». Наверное, неспроста. Есть в Микеле что-то тигриное. Реакция, прыжки. А уж как рыкнет на защитников.

По приютам я с детства скитался

Микеле — уроженец Милана и воспитанник «Интера». С детства он мечтал играть в воротах «сине-чёрных». Стены его квартиры украшали постеры с Франческо Тольдо и Жулио Сезаром, потом Самиром Хандановичем. Ди Грегорио был хорошим учеником. Он неоднократно выигрывал с «Интером» чемпионаты среди юношей. Но сыграть за основу «нерадзурри» Микеле не довелось. Даже на лавочке посидеть не дали. Когда Микеле исполнилось 19 лет, «Интер» отправил его в первую аренду. В команду Серии С «Ренате». Следующий сезон будущий «Человек-Тигр» также отыграл в Серии С — в «Новаре». Потом уже была Серия В — «Порденоне». Битвы в низах итальянского футбола закалили молодого вратаря. Микеле часто играл на ноль, признавался лучшим и ждал, когда же любимый клуб обратит на него внимание. Но в «Интере» почему-то принимали своего воспитанника всерьёз. Микеле расстраивался, но при этом вспоминал своего кумира Франческо Тольдо. Того тоже не разглядели в «Милане».

Летом 2020 «Интер» снова отправил молодого вратаря в очередную аренду. «Монца» только что вышла в Серию В и нуждался в укреплении состава. Созданный в 1911 клуб обычно играл на периферии итальянского футбола. Был всплеск в конце 70-х, «бьянкоросси» несколько раз боролись за путёвку в Серию А. Но безуспешно. А потом команда рухнула вниз и была на грани банкротства. Спас Сильвио Берлускони. В 90-е годы «Монца» превратилась в своего рода фан-клуб миланцев. А в 2018 бывший лидер Италии, уже расставшийся с «Миланом» приобрёл бедствующий клуб. И начался стремительный рост. Именно в этот период Де Грегорию пришёл в «Монцу» и снова стал одним из важнейших игроков клуба. Аренду Ди Грегорио продлили на год, потом ещё на год. А в 2022 «Монца» обратилась к «Интеру» с предложением о выкупе вратаря. Миланцам Микеле был по-прежнему не нужен, а четыре миллиона лишними не бывают. Так «Человек-Тигр» расстался с детскими мечтами и переступил условный Рубикин.

Тяжело давались «бьянкоросси» первые шаги в Серии А — пять поражений на старте. Но потом команда начала набирать очки, во много благодаря игре своего вратаря. Первый матч с «Интером» завершился вничью 2:2, причём гости забили мяч в свои ворота в добавленное время. Зато в ответной игре на «Сан-Сиро» болельщики «Интера» получили возможность увидеть кого они потеряли. Миланцы безуспешно штурмовали ворота своего воспитанника, а «Монца» незадолго до конца встречи провела победный гол. К тому времени было известно, что Андре Онана уходит в «Манчестер Юнайтед», и, возможно, у Микеле мелькнула мысль, что родной клуб вспомнит про него. Но «Интер» пригласил швейцарца Янна Зоммера.

Туринская перспектива

Но за Микеле пристально следил «Ювентус», ищущий замену Войцеху Щесному. Поляк — небезупречен, да и годы идут. Войцеху уже 34 года. Не секрет, что «старая синьора» весь год просматривала потенциальных преемников. На Маттиа Перина в Турине, видимо, больше не рассчитывают. В итоге «Юве» остановился на кандидатуре Де Грегорию.

Но прийти в «Ювентус» и заиграть в «Ювентусе» — не одно и то же. Спросите Маттиа Перина, который приходил в Турин одним из самых перспективных вратарей Серии А, кандидатом в сборную, но за шесть лет не сыграл и 30 встреч. Щесны — немолод. Но хватка у поляка жёсткая и просто так он сдавать свой пост не собирается. Даже 20-миллионному новичку. Контракт Щесного в силе до июня 2025 года. Если его не продадут летом, но он ещё поборется. К тому же не всегда вратарям, блиставшим в клубах-середняках, удаётся заиграть в воротах грандов.

Еще один нюанс. Пока точно неизвестно, кто возглавит «Ювентуса» в будущем сезоне. И тем более непонятно, кому же новый наставник отдаст предпочтение. Поэтому Микеле приходит в «Ювентус» в сложный период. Не всё зависит от него.

Но если у «Человека-Тигра» всё получится, то он может стать вратарём «Ювентуса» на долгие годы. А там глядишь, и тренеры сборной внимание обратят. Спаллетти или кто-нибудь ещё.