Гави восстанавливается быстрее, чем ожидалось

1717656641

сегодня, 09:50

Восстановление полузащитника «Барселоны» и сборной Испании после серьёзной травмы колена идёт полным ходом и опережает ранее установленные сроки. Игрок уже занимается в тренажёрном зале.

Гави бегает на беговой дорожке, выполняет прыжки и силовые упражнения. Многих удивляет темп и степень нагрузок, которые уже выдерживает колено. Пока рано говорить о том, будет ли Гави готов к официальному началу сезона. В команде полны оптимизма. Однако подчёркивают, что ускорять восстановление не намерены. Главное, чтобы Гави был готов на 100 %.

За восстановлением 19-летнего испанца пристально следит новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Диттер Флик, который считает его важной частью команды.