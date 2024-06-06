Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2023/2024

Гави восстанавливается быстрее, чем ожидалось

сегодня, 09:50

Восстановление полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Гави после серьёзной травмы колена идёт полным ходом и опережает ранее установленные сроки. Игрок уже занимается в тренажёрном зале.

Гави бегает на беговой дорожке, выполняет прыжки и силовые упражнения. Многих удивляет темп и степень нагрузок, которые уже выдерживает колено. Пока рано говорить о том, будет ли Гави готов к официальному началу сезона. В команде полны оптимизма. Однако подчёркивают, что ускорять восстановление не намерены. Главное, чтобы Гави был готов на 100 %.

За восстановлением 19-летнего испанца пристально следит новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Диттер Флик, который считает его важной частью команды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Барселона  Гави
Перевод с sport.es
Бернарду Силва — трансферная цель «Барселоны» на лето
04 июня
Сборная Италии лишилась защитника перед чемпионатом Европы
03 июня
Нападающий сборной Шотландии Дайкс пропустит Евро-2024
01 июня
Олссон планирует вернуться на поле
29 мая
Де Рон пропустит Евро-2024
27 мая
Лунин рискует пропустить финал Лиги чемпионов
27 мая
Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 11:16
Заживает, как на молодой 🐕..
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:56
Восстанавливайся быстрей Гави- молодой организм тебе в помощь!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 09:53
Здравствуйте. Не удалён.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:53
Отличная новость для Барселоны и сборной.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 