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Аллегри хотел бы возглавить клуб АПЛ

сегодня, 11:37

Массимилиано Аллегри ищет клуб для продолжения тренерской карьеры.

Итальянский специалист получил предложение из Саудовской Аравии, но не принял его.

Аллегри хотел бы возглавить клуб АПЛ, однако пока к нему из Англии никто не обращался.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:54
каким английским клубам интересен унылый футбол Аллегри ??
только недалеким идиотам владельцам клубов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:12
Вспомнился тост из "Кавказской пленницы", про корову и козу...
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