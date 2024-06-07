Массимилиано Аллегри ищет клуб для продолжения тренерской карьеры.
Итальянский специалист получил предложение из Саудовской Аравии, но не принял его.
Аллегри хотел бы возглавить клуб АПЛ, однако пока к нему из Англии никто не обращался.
Массимилиано Аллегри ищет клуб для продолжения тренерской карьеры.
Итальянский специалист получил предложение из Саудовской Аравии, но не принял его.
Аллегри хотел бы возглавить клуб АПЛ, однако пока к нему из Англии никто не обращался.
только недалеким идиотам владельцам клубов.
только недалеким идиотам владельцам клубов.