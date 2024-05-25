Личка пришёл на пресс-конференцию вместе с сотрудниками «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» посетил пресс-конференцию после матча 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) вместе со всем административным, медицинским и тренерским штабом команды.

Сезон закончен. Я бы хотел поблагодарить людей, которые стоят сейчас за мной и которые помогали на протяжении всего сезона команде: медицинский штаб, тренерский штаб, административный штаб. Все старались, чтобы команда работала в комфортных условиях. Я всегда у вас на виду, а их работу вы не видите. Мы одна команда, одно целое.

Ещё месяц назад мало кто верил, что мы будем играть за чемпионство в Краснодаре. Ребята, которые плачут сейчас в раздевалке, сделали всё, чтобы порадовать фанатов клуба, приехавших в большом числе на этот матч. Они проделали фантастическую работу и вселили уверенность в болельщиков, что мы можем завоевать чемпионство. К сожалению, последний шаг не получился. Это футбол, это жизнь. Хотел бы сказать большое спасибо клубу «Динамо» и всей команде за те эмоции, которые они подарили, в том числе и мне.