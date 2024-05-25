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Личка пришёл на пресс-конференцию вместе с сотрудниками «Динамо»

вчера, 20:31
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка посетил пресс-конференцию после матча 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) вместе со всем административным, медицинским и тренерским штабом команды.

Сезон закончен. Я бы хотел поблагодарить людей, которые стоят сейчас за мной и которые помогали на протяжении всего сезона команде: медицинский штаб, тренерский штаб, административный штаб. Все старались, чтобы команда работала в комфортных условиях. Я всегда у вас на виду, а их работу вы не видите. Мы одна команда, одно целое.

Ещё месяц назад мало кто верил, что мы будем играть за чемпионство в Краснодаре. Ребята, которые плачут сейчас в раздевалке, сделали всё, чтобы порадовать фанатов клуба, приехавших в большом числе на этот матч. Они проделали фантастическую работу и вселили уверенность в болельщиков, что мы можем завоевать чемпионство. К сожалению, последний шаг не получился. Это футбол, это жизнь. Хотел бы сказать большое спасибо клубу «Динамо» и всей команде за те эмоции, которые они подарили, в том числе и мне.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Палыч82 (раскрыть)
сегодня в 09:55
Красиво сказано, особенно последние слова!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:30
Нашёлся хотя бы один тренер, который додумался на подобное.
А то, медики и тренеры(не главные) всегда остаются в тени.
Veyor3
Veyor3
сегодня в 03:44
от кармы не уйти ......третье место и так слишком хорошо для этих .......
Capral
Capral
вчера в 23:05
Сенатов.

До какой, последней капли крови, позволь осведомиться? Они, что- на фронте побывали? К чему- эта высокопарность?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:51, ред.
Ребята плачут в раздевалке... Не хватило чуть - чуть, а как сложится в следующем сезоне, неизвестно никому, но такой шанс может больше не подвернуться. А если откровенно, жаль динамиков. Чем - то они мне в этом сезоне приглянулись. Не тем, что боролись за золотые медали, а тем, что выложились до конца, до последней капли "крови ". Но печальные исходы случаются. Случилось и с ними. Сочувствие всем болельщикам этого замечательного клуба. Крепитесь, братцы, сожмите кулачки и, перефразируя А.Блока, - " Снова в бой, покой нам только снится ".
Баск, крепись.
Viollator
Viollator
вчера в 22:30
Возможно тренер уйдёт, возможно вернётся топ - форвард с юга
stanichnik
stanichnik ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:14, ред.
Доброго Здоровья Хиромант!
Прежде всего вашем лице поздравляю всех болельщиков с берегов Невы с очередным чемпионским трофеем!
А что касается Динамо, то надо благодарить судьбу, что в итоге удалось сохранить ту позицию в турнирной таблице, которое сформировалось после двадцать четвёртого тура, когда проиграв две игры подряд сначала Спартаку, а потом и Уралу, москвичи опережали четвёртую команду всего на одно очко. Многие и я в том числе не были уверены, что сможем выиграть хоть что-то, не говоря уже про чемпионство.
Что касается красивого и привлекательного футбола в исполнении Динамо, то этого и близко нет. На финише сезона большинство команд-аутсайдеров, пожалуй за исключением нижегородцев, продемонстрировали куда гораздо больше матчей с привлекательной и красивой игрой, нежели Динамо. Ну, а терпения уж кому-кому, а нам динамовским "кузьмичам" не занимать, только и остаётся, что ждать следующего чемпионата и надеяться на более успешный сезон. Только нет у меня веры в Личку и состав на половину необходимо перетрясти, особенно вратарскую позицию и оборону, по персоналиям сейчас останавливаться не на ком не буду, ещё будет возможность обсудить итоги сезона не раз. Ну а ваш сезон ещё не окончен, пусть в финале за Кубок побеждает сильнейший и достойнейший! Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ Палыч82 (раскрыть)
вчера в 22:03
А можно, я обойдусь без ваших советов? Буду вам- весьма обязан.)))
Capral
Capral
вчера в 21:56, ред.
Хиромант!
Покажи мне, привлекательный футбол Динамо!!! Мне просто интeресно.
Ты знаешь, что значит привлекательный футбол- настоящий? Это футбол- Бескова в Спартаке!!! Это футбол, тбилисского Динамо, при Ахалкаци, футбол А.А.Севидова- в чемпионском ДИНАМО-76!!!!!!! И кстате, футбол, того же Краснодара, тоже- очень привлекательный. Другое дело, что он- непрочный, не фундаментальный, но, он- очень симпатичный!!!

А футбол Лички- деревенский и простой, как угол дома. Я посмотрел бы, на этого тренера, если бы дать ему, состав Йокановича, где, он был бы сейчас...
Палыч82
Палыч82 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:48, ред.
В вас говорит обида, вполне уместная сейчас. И что ж, футбол дарит эмоции..., такие в том числе. Но если есть цель сберечь здоровье через нервные клетки, то это только отстраненность. Я редко нонче захожу на портал, но по-моему в предыдущий заход мне попадался ваш комментарий, мол, не пишите мне хейтеры - не отвечу, и вообще покидаю сайт... Ценить бы и вес слова, а не только красоту слога.
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:39
- Ну и чего тут возмущаться и лить "крокодиловы слёзы"? Каждый мечтает стать чемпионом. Но первое место - одно! А желающих - пруд пруди! Ясное дело - все, кроме победителя, "в пролёте"! Ну ничего, возможно повезёт в следующем сезоне...
- А что касается Динамо... Ещё не так давно команда была на грани развала... Вылетела в первую лигу... Но! Сумела собраться, восстановиться, вернуться обратно в РПЛ, и почти сразу стала в числе лидеров чемпионата, показывая красивый и привлекательный футбол. А вам бы сразу - Чемпионство!? Наберитесь терпения, и удача и вам улыбнётся...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:28, ред.
Есть вероятность, что в Динамо будет другой Главный тренер. Сегодня в интервью Личка заявил, что не уверен, что продолжит работу в клубе в следующем сезоне, хотя его контракт с бело-синими продлён автоматически ещё на год. Он очень сильно скучает по семье и детям, которые в настоящее время проживают не с ним.
Andy Rush
Andy Rush
вчера в 21:26
Валидольная суббота. За все время РПЛ, 33 (?) года - такой концовки не было. Я сегодня друзьям сказал - нельзя в таком возрасте так волноваться) Я болельщик Зенита, но если честно, Краснодар заслужил чемпионство, надо быть честным! Отрезок Динамо - да, классный, но...... и таких "но" у каждой команды. Болельщиков Зенита - с ЧЕМПИОНСТВОМ!
Capral
Capral
вчера в 21:18, ред.
Вот не хотел писать, но честное слово- не могу сдержаться!!!
Слышь, ты, так называемый "тренер"!!! Ты знаешь, что такое, когда перед твоим приходом сбегают -СЕМЬ предателей наёмников?! Ты знаешь, что такое, когда тебе на скорую руку скупают барахло- в виде разных Маричалей и Фернандесов?! Ты знаешь, что значит, когда руководство, еще за полгода до твоего увольнения, в наглую ведет переговоры с другими тренерами у тебя за спиной?! Ну так вот, ты, "тренер"- слушай здесь!!! Я, никогда в тебя не верил и не поверю. Тебе накупили лучших игроков, сильнейших!!! Тебе сопутствовал невиданный ФАРТ!!! У тебя было всё, в твоих руках, но и это, ты не смог воплатить в реальность... Твоё место- в Оренбурге, с которым ты договорняки писал, у всех на глазах. Ты проиграл- и кубок и чемпионство. За что, тебя уважать??? Ты, из пяти игр со Спартаком- ЧЕТЫРЕ проиграл!!! Такой шанс, стать чемпионом- выпадает только однажды, но и его- ты пр.......л!!!!!!!

Дорoгие Коллеги, Друзья! Простите за эмоции, но честное слово- накипело. Еще раз- прошу простить. Я видел, настоящее ДИНАМО и настоящих тренеров, некогда любимого клуба. А на это убожество- смотреть не могу и не буду...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:57
Семак поматросил, а Галицкий бросил
LOpp
LOpp
вчера в 20:36
Вместо чемпионства Динамо лишь третьи, да уж
Futurista
Futurista
вчера в 20:33, ред.
"Личка пришёл на пресс-конференцию вместе с сотрудниками «Динамо»"...звучит как "Сотрудники полиции доставили Личку на пресс-конференцию")...
Вещий
Вещий
вчера в 20:32
И каждого поблагодарил за работу.... молодец.
Гость
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