Личка пришёл на пресс-конференцию вместе с сотрудниками «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка посетил пресс-конференцию после матча 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) вместе со всем административным, медицинским и тренерским штабом команды.
Сезон закончен. Я бы хотел поблагодарить людей, которые стоят сейчас за мной и которые помогали на протяжении всего сезона команде: медицинский штаб, тренерский штаб, административный штаб. Все старались, чтобы команда работала в комфортных условиях. Я всегда у вас на виду, а их работу вы не видите. Мы одна команда, одно целое.
Ещё месяц назад мало кто верил, что мы будем играть за чемпионство в Краснодаре. Ребята, которые плачут сейчас в раздевалке, сделали всё, чтобы порадовать фанатов клуба, приехавших в большом числе на этот матч. Они проделали фантастическую работу и вселили уверенность в болельщиков, что мы можем завоевать чемпионство. К сожалению, последний шаг не получился. Это футбол, это жизнь. Хотел бы сказать большое спасибо клубу «Динамо» и всей команде за те эмоции, которые они подарили, в том числе и мне.
- А что касается Динамо... Ещё не так давно команда была на грани развала... Вылетела в первую лигу... Но! Сумела собраться, восстановиться, вернуться обратно в РПЛ, и почти сразу стала в числе лидеров чемпионата, показывая красивый и привлекательный футбол. А вам бы сразу - Чемпионство!? Наберитесь терпения, и удача и вам улыбнётся...
- А что касается Динамо... Ещё не так давно команда была на грани развала... Вылетела в первую лигу... Но! Сумела собраться, восстановиться, вернуться обратно в РПЛ, и почти сразу стала в числе лидеров чемпионата, показывая красивый и привлекательный футбол. А вам бы сразу - Чемпионство!? Наберитесь терпения, и удача и вам улыбнётся...
Прежде всего вашем лице поздравляю всех болельщиков с берегов Невы с очередным чемпионским трофеем!
А что касается Динамо, то надо благодарить судьбу, что в итоге удалось сохранить ту позицию в турнирной таблице, которое сформировалось после двадцать четвёртого тура, когда проиграв две игры подряд сначала Спартаку, а потом и Уралу, москвичи опережали четвёртую команду всего на одно очко. Многие и я в том числе не были уверены, что сможем выиграть хоть что-то, не говоря уже про чемпионство.
Что касается красивого и привлекательного футбола в исполнении Динамо, то этого и близко нет. На финише сезона большинство команд-аутсайдеров, пожалуй за исключением нижегородцев, продемонстрировали куда гораздо больше матчей с привлекательной и красивой игрой, нежели Динамо. Ну, а терпения уж кому-кому, а нам динамовским "кузьмичам" не занимать, только и остаётся, что ждать следующего чемпионата и надеяться на более успешный сезон. Только нет у меня веры в Личку и состав на половину необходимо перетрясти, особенно вратарскую позицию и оборону, по персоналиям сейчас останавливаться не на ком не буду, ещё будет возможность обсудить итоги сезона не раз. Ну а ваш сезон ещё не окончен, пусть в финале за Кубок побеждает сильнейший и достойнейший! Болейте за своих, а не против чужих!
Прежде всего вашем лице поздравляю всех болельщиков с берегов Невы с очередным чемпионским трофеем!
А что касается Динамо, то надо благодарить судьбу, что в итоге удалось сохранить ту позицию в турнирной таблице, которое сформировалось после двадцать четвёртого тура, когда проиграв две игры подряд сначала Спартаку, а потом и Уралу, москвичи опережали четвёртую команду всего на одно очко. Многие и я в том числе не были уверены, что сможем выиграть хоть что-то, не говоря уже про чемпионство.
Что касается красивого и привлекательного футбола в исполнении Динамо, то этого и близко нет. На финише сезона большинство команд-аутсайдеров, пожалуй за исключением нижегородцев, продемонстрировали куда гораздо больше матчей с привлекательной и красивой игрой, нежели Динамо. Ну, а терпения уж кому-кому, а нам динамовским "кузьмичам" не занимать, только и остаётся, что ждать следующего чемпионата и надеяться на более успешный сезон. Только нет у меня веры в Личку и состав на половину необходимо перетрясти, особенно вратарскую позицию и оборону, по персоналиям сейчас останавливаться не на ком не буду, ещё будет возможность обсудить итоги сезона не раз. Ну а ваш сезон ещё не окончен, пусть в финале за Кубок побеждает сильнейший и достойнейший! Болейте за своих, а не против чужих!