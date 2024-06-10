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Скалони объяснил, почему Месси оказался в запасе на матч сборной Аргентины

вчера, 08:25
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, почему нападающий Лионель Месси оказался вне стартового состава на контрольный матч с командой Эквадора (1:0).

Бывают ситуации, когда нет необходимости рисковать не только Месси, но и другими игроками.

Николас Отаменди тоже не играл. Анхель Ди Мария получил игровое время. То же самое с Хулианом Альваресом и Лаутаро Мартинесом. Энцо Фернандес получил игровую практику, которая, как мы считаем, для него приемлема.

Нужно уделять внимание тому, чтобы футболисты находились в оптимальной форме.

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Все комментарии
e5bp67whdyrr
e5bp67whdyrr
вчера в 09:45
Отдохнул зато от игр в чемпионате,повидался с друзьями, отлично провёл время
7yn4ne9zgybh
7yn4ne9zgybh
вчера в 09:38
Просто показал, кто в сборной главный.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:28
От отдыха в МЛС просто не отошел видимо 😁 форму надо набирать, чтобы в сборной играть
drug01
drug01
вчера в 09:18
Тренер готовит команду и он смотрит всегда на состояние своих игроков
shlomo
shlomo
вчера в 09:08
Месси начал матч с Эквадором в запасе.... доверил роль тащера Ди Марии и Анхель не подвел. Принес команде победу
амурец
амурец
вчера в 08:57
Не тянет он целый матч, когда надо играть с профи, а не с любителями
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 08:55
Готовятся и приберегают Месси к Евро - 24?))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:47
Да тут не чего и объяснять не надо - контрольная встреча - тренировочный процесс - дело тренера...
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