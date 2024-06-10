Скалони объяснил, почему Месси оказался в запасе на матч сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины рассказал, почему нападающий оказался вне стартового состава на контрольный матч с командой Эквадора (1:0).

Бывают ситуации, когда нет необходимости рисковать не только Месси, но и другими игроками.

Николас Отаменди тоже не играл. Анхель Ди Мария получил игровое время. То же самое с Хулианом Альваресом и Лаутаро Мартинесом. Энцо Фернандес получил игровую практику, которая, как мы считаем, для него приемлема.

Нужно уделять внимание тому, чтобы футболисты находились в оптимальной форме.