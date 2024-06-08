Сборная Хорватии объявила финальную заявку на чемпионат Европы

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объявил окончательный список футболистов, вошедших в состав команды на Евро-2024.
Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Недилько Лабрович («Риека»), Ивица Ивушич («Пафос»).
Защитники: Йосип Станишич («Байер», Леверкузен), Марин Понграчич («Лечче»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало, Борна Соса (оба — «Аякс»), Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион», Берлин).
Полузащитники: Ловро Майер («Вольфсбург»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал», Мадрид), Марцело Брозович («Аль-Наср», Эр-Рияд), Никола Влашич («Торино»), Марио Пашалич («Аталанта»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («Ред Булл Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо», Загреб).
Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Иван Перишич («Хайдук»), Анте Будимир («Осасуна»), Бруно Петкович («Динамо», Загреб), Марко Пьяца, Марко Пашалич (оба — «Риека»).