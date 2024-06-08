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Сборная Хорватии объявила финальную заявку на чемпионат Европы

вчера, 08:36

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объявил окончательный список футболистов, вошедших в состав команды на Евро-2024.

Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Недилько Лабрович («Риека»), Ивица Ивушич («Пафос»).

Защитники: Йосип Станишич («Байер», Леверкузен), Марин Понграчич («Лечче»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало, Борна Соса (оба — «Аякс»), Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион», Берлин).

Полузащитники: Ловро Майер («Вольфсбург»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал», Мадрид), Марцело Брозович («Аль-Наср», Эр-Рияд), Никола Влашич («Торино»), Марио Пашалич («Аталанта»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («Ред Булл Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо», Загреб).

Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Иван Перишич («Хайдук»), Анте Будимир («Осасуна»), Бруно Петкович («Динамо», Загреб), Марко Пьяца, Марко Пашалич (оба — «Риека»).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:45
Не удивлюсь, если Модрич ещё и на ЧМ сыграет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:44
Модрич ещё и на ЧМ захочет. Авторитет такой что тренер не решится отцепить легенду
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:19
Этот ЧМ для многих игроков данной сборной станет последним крупным международным турниром и думаю мотивация у них будет серьезная! Правда и группа не из легких, поглядим как сложатся дела у Модрича и Ко
xy6fd4mjgur5
xy6fd4mjgur5
вчера в 10:13
Приличный состав, Хорватия будет в лидерах.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:25
Из группы должны выйти! А там...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:02
Состав вполне боевой, удачи им на евро !
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