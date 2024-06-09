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Два игрока РПЛ включены в состав сборной Уругвая на Кубок Америки

09 июня 2024, 15:13

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса определился с окончательной заявкой на Кубок Америки 2024 года.

Вратари: Серхио Рочет («Интернасьонал»), Сантьяго Андрес Меле («Хуниор»), Франко Исраэль («Спортинг»).

Защитники: Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Хименес («Атлетико»), Себастьян Касерес («Америка»), Николас Маричаль («Динамо»), Матиас Оливера («Наполи»), Лукас Оласа («Краснодар»), Матиас Винья («Фламенго»), Гильермо Варела («Фламенго»).

Полузащитники: Наитан Нандес («Кальяри»), Мануэль Угарте (ПСЖ), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Эмилиано Мартинес («Мидтьюлланд»), Николас Де Ла Крус («Фламенго»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»).

Нападающие: Агустин Каноббио («Атлетико Паранаэнсе»), Брайан Родригес («Америка»), Бриан Окампо («Кадис»), Факундо Пеллистри («Гранада»), Максимилиано Араухо («Депортиво Толука»), Кристиан Оливера («Лос-Анджелес»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Луис Суарес («Интер Майами»).

Два игрока РПЛ включены в состав сборной Уругвая на Кубок Америки

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Все комментарии
Capral
Capral
09 июня в 15:22, ред.
Я всё-таки не понимаю, что Маричаль делает в сборной. Неужели всё настолько плохо в Уругвае с защитниками, что берут даже Маричаля??? В Динамо- его игра тихий ужас, поэтому, мало вероятно, что в сборной- он преображается...

Возможно, ГТ Уругвая не смотрит матчи Динамо...?
Митя Митин
Митя Митин
09 июня в 15:20
Удачи им в кубке,пусть отыграют удачно и без травм!
Василий 50
Василий 50
09 июня в 15:16
Для РПЛ это почётно
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