Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса определился с окончательной заявкой на Кубок Америки 2024 года.
Вратари: Серхио Рочет («Интернасьонал»), Сантьяго Андрес Меле («Хуниор»), Франко Исраэль («Спортинг»).
Защитники: Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Хименес («Атлетико»), Себастьян Касерес («Америка»), Николас Маричаль («Динамо»), Матиас Оливера («Наполи»), Лукас Оласа («Краснодар»), Матиас Винья («Фламенго»), Гильермо Варела («Фламенго»).
Полузащитники: Наитан Нандес («Кальяри»), Мануэль Угарте (ПСЖ), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Эмилиано Мартинес («Мидтьюлланд»), Николас Де Ла Крус («Фламенго»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»).
Нападающие: Агустин Каноббио («Атлетико Паранаэнсе»), Брайан Родригес («Америка»), Бриан Окампо («Кадис»), Факундо Пеллистри («Гранада»), Максимилиано Араухо («Депортиво Толука»), Кристиан Оливера («Лос-Анджелес»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Луис Суарес («Интер Майами»).
Возможно, ГТ Уругвая не смотрит матчи Динамо...?
Возможно, ГТ Уругвая не смотрит матчи Динамо...?