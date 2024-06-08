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Стал известен окончательный состав сборной Германии на чемпионат Европы

вчера, 13:28

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн назвал окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года.

В список из 26 человек вошли:

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба — «Штутгарт»), Бенжамин Хенрикс, Давид Раум (оба — «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт», Франкфурт), Антонио Рюдигер («Реал», Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия», Дортмунд), Джонатан Та («Байер», Леверкузен).

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер», Леверкузен), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал», Мадрид), Джамал Мусиала, Александр Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»).

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия», Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал», Лондон), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

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Все комментарии
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:24
Ну я бы не сказал Только в наподение у Франции круче футболисты На остальных линиях Франция проигрывает по всем фронтам
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:29
Мощный состав. Но у французов все равно посильней будет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:30
Моё личное мнение: с составами всех участников знакомиться совсем не обязательно. Они болельщику НИЧЕГО определённого не скажут, разве что дадут ему возможность разгуляться красноречию.
ABir
ABir
вчера в 19:22
Все сильнейшие узлы машины представлены, осталось сборка и притирка немецкого супер автомобиля
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:52
По именам вроде норм состав. Посмотрим, как сыграют.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:55
все возможно.
и хорошо что Кроос вернулся.
Вещий
Вещий
вчера в 14:26
Без Томаса и Нойера не обходятся пока немчура....
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:03
Ну вот они те , на кого падает повышенная ответственность..
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:51
Полузащита наверное самое сильное звено
hgradxhk2q36
hgradxhk2q36
вчера в 13:43
Вряд ли они выиграют Евро
Гость
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