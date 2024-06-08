Стал известен окончательный состав сборной Германии на чемпионат Европы

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн назвал окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года.
В список из 26 человек вошли:
Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба — «Штутгарт»), Бенжамин Хенрикс, Давид Раум (оба — «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт», Франкфурт), Антонио Рюдигер («Реал», Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия», Дортмунд), Джонатан Та («Байер», Леверкузен).
Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер», Леверкузен), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал», Мадрид), Джамал Мусиала, Александр Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»).
Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия», Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал», Лондон), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).
и хорошо что Кроос вернулся.
и хорошо что Кроос вернулся.