Полузащитник «Реала Овьедо» Санти Касорла может вернуться в «Арсенал» после окончания игровой карьеры этим летом.
Микель Артета, возглавляющий «канониров», пригласил испанца в тренерский штаб.
Касорла играл в «Арсенале» с 2012 по 2018 год.
Полузащитник «Реала Овьедо» Санти Касорла может вернуться в «Арсенал» после окончания игровой карьеры этим летом.
Микель Артета, возглавляющий «канониров», пригласил испанца в тренерский штаб.
Касорла играл в «Арсенале» с 2012 по 2018 год.
Санти очень умный и опытный игрок, который многому может научить молодых игроков и такой человек нужен нам! Надеюсь Санти поможет Овьедо выйти в ЛаЛигу(это мечта игрока, помочь своему родному клубу вернуться в элиту, и он выступает там практически бесплатно), а потом к нам, в штаб к Артете!
Санти очень умный и опытный игрок, который многому может научить молодых игроков и такой человек нужен нам! Надеюсь Санти поможет Овьедо выйти в ЛаЛигу(это мечта игрока, помочь своему родному клубу вернуться в элиту, и он выступает там практически бесплатно), а потом к нам, в штаб к Артете!