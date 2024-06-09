Санти Касорла может вернуться в «Арсенал»

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09 июня 2024, 20:35

Полузащитник «Реала Овьедо» может вернуться в «Арсенал» после окончания игровой карьеры этим летом.

, возглавляющий «канониров», пригласил испанца в тренерский штаб.

Касорла играл в «Арсенале» с 2012 по 2018 год.