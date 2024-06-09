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Санти Касорла может вернуться в «Арсенал»

09 июня 2024, 20:35

Полузащитник «Реала Овьедо» Санти Касорла может вернуться в «Арсенал» после окончания игровой карьеры этим летом.

Микель Артета, возглавляющий «канониров», пригласил испанца в тренерский штаб.

Касорла играл в «Арсенале» с 2012 по 2018 год.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
09 июня в 20:46
Это было бы отличным решением! Маленького волшебника очень любят в Арсенале. Очень жаль, что травма и врачебная ошибка скомкали его карьеру и это не позволило ему долго играть на высоком уровне...
Санти очень умный и опытный игрок, который многому может научить молодых игроков и такой человек нужен нам! Надеюсь Санти поможет Овьедо выйти в ЛаЛигу(это мечта игрока, помочь своему родному клубу вернуться в элиту, и он выступает там практически бесплатно), а потом к нам, в штаб к Артете!
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