Полиция забрала болельщика «Динамо», зажегшего шашку у отеля «Краснодара»

1716634333

вчера, 13:52

Как сообщает Матч ТВ, болельщик «Динамо» зажёг дымовую шашку синего цвета и кинул на землю у отеля с футболистами «Краснодара».

Сотрудники правоохранительных органов сопроводили мужчину в полицейскую машину.