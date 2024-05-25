Полиция забрала болельщика «Динамо», зажегшего шашку у отеля «Краснодара»

Как сообщает Матч ТВ, болельщик «Динамо» зажёг дымовую шашку синего цвета и кинул на землю у отеля с футболистами «Краснодара».
Сотрудники правоохранительных органов сопроводили мужчину в полицейскую машину.
Как сообщает Матч ТВ, болельщик «Динамо» зажёг дымовую шашку синего цвета и кинул на землю у отеля с футболистами «Краснодара».
Сотрудники правоохранительных органов сопроводили мужчину в полицейскую машину.
- Ну и правильно!!! А что же он хотел? Премию? Талоны на усиленное питание?
- Ещё и штрафануть его надо, "по самые помидоры"! Чтобы полгода штраф отрабатывал. Вот тогда поумнеет. Ну и закрыть дорогу на стадион на годик, для начала... Будет другим наука...
- Ну и правильно!!! А что же он хотел? Премию? Талоны на усиленное питание?
- Ещё и штрафануть его надо, "по самые помидоры"! Чтобы полгода штраф отрабатывал. Вот тогда поумнеет. Ну и закрыть дорогу на стадион на годик, для начала... Будет другим наука...