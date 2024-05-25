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Полиция забрала болельщика «Динамо», зажегшего шашку у отеля «Краснодара»

вчера, 13:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Как сообщает Матч ТВ, болельщик «Динамо» зажёг дымовую шашку синего цвета и кинул на землю у отеля с футболистами «Краснодара».

Сотрудники правоохранительных органов сопроводили мужчину в полицейскую машину.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 15:43
Ну принял человек лишнего с утра, с кем не бывает)))))....посидит до утра в каталашке...протрезвеет))))
7wetqkj454d2
7wetqkj454d2
вчера в 15:33
Краснодару нужно лишить болельщиков Динамо пропуска на стадион.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:30
Правильно. Запрещено же. Любые провокации - 15 суток и лишать FanID пожизненно. Если не умеешь себя вести в общественных местах - не ходи туда. И не важно, за кого он болеет, это вопрос безопасности. Сейчас не те времена, когда это разрешено, особенно в приграничных регионах
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:27, ред.
Полиция забрала болельщика «Динамо», зажегшего шашку у отеля «Краснодара»

- Ну и правильно!!! А что же он хотел? Премию? Талоны на усиленное питание?
- Ещё и штрафануть его надо, "по самые помидоры"! Чтобы полгода штраф отрабатывал. Вот тогда поумнеет. Ну и закрыть дорогу на стадион на годик, для начала... Будет другим наука...
lotsman
lotsman
вчера в 15:18
Террористический акт, не пускать на матч.)
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:01
Пиромания - оказывается страшная болезнь , передаётся на ровне ДНК.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 14:55
    Алексей Филин
    Алексей Филин
    вчера в 14:39
    Не факт что это был болел Динамо.
    p68kz4rz4y8w
    p68kz4rz4y8w
    вчера в 14:10
    Засчитать Динамо техническое поражение и поздравить с этим идиота с шашакой.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 14:05
    Шёл Fan Id оформлять....по дороге не сдержался....
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 13:57
    Оказывается спички надо прятать не только от детей, но и от некоторых взрослых особей...
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 13:55
    Пресекать на корню...
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