«Пари НН» проведёт летние сборы в Сербии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о том, где пройдёт предсезонная подготовка нижегородского клуба.
Летние учебно-тренировочные сборы наша команда проведёт в Сербии. Место проведения — Златибор (горная область на юго-западе Сербии). Сначала команда соберётся на нашей спортивной базе на Бору. Медики проведут углублённый медицинский осмотр, а тренерский штаб — установочные мероприятия. И через несколько дней ребята отправятся в Златибор.
На период сборов у нижегородцев запланировано 5 контрольных матчей:
30 июня – «Слобода» Ужице (Сербия)
4 июля – «Арсенал» Тиват (Черногория)
7 июля – «Нови Пазар» (Сербия)
10 июля – «Младость ГАТ». Нови Сад (Сербия)
11 июля – «Железничар» Сараево (Босния и Герцеговина).
Жаль конечно что у нас в июле минус 15...трава на футбольных полях не растёт...контрольные матчи играть не с кем...и медосмотр не пройти...все врачи поголовно на Бали и Гоа....
Жаль конечно что у нас в июле минус 15...трава на футбольных полях не растёт...контрольные матчи играть не с кем...и медосмотр не пройти...все врачи поголовно на Бали и Гоа....