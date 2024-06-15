«Пари НН» проведёт летние сборы в Сербии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о том, где пройдёт предсезонная подготовка нижегородского клуба.

Летние учебно-тренировочные сборы наша команда проведёт в Сербии. Место проведения — Златибор (горная область на юго-западе Сербии). Сначала команда соберётся на нашей спортивной базе на Бору. Медики проведут углублённый медицинский осмотр, а тренерский штаб — установочные мероприятия. И через несколько дней ребята отправятся в Златибор.