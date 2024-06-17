УЕФА условно дисквалифицировал часть трибун стадиона ПСЖ

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вчера, 23:45

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА (CEDB) дисквалифицировала часть трибун домашнего стадиона ПСЖ на следующий еврокубковый матч за зажигание болельщиками файеров во время ответной игры полуфинала Лиги чемпионов-2023/24 с дортмундской «Боруссией».

Решение носит условный характер с испытательным сроком в 2 года. Также клуб оштрафован на 50 тысяч евро.

За нанесение ущерба «Боруссия» получила штраф в размере 10 500 евро.

Кроме того, по итогам финала Лиги конференций «Фиорентине» придётся заплатить 35 тысяч евро. «Фиалкам» запрещено продавать билеты своим болельщикам на выезде на ближайший матч еврокубков за причинение ущерба и бросание предметов (санкция также является условной, испытательный срок — два года). «Фиорентине» предписано связаться с принимающей стороной, то есть с афинским АЕКом, в течение 30 дней с момента уведомления о решении для урегулирования ущерба в связи с 28 сломанными креслами.

«Олимпиакос» оштрафован на 5 тысяч евро за причинённый ущерб и на 10 тысяч за бросание предметов. Клубу из Пирея также необходимо урегулировать вопрос с АЕКом в течение месяца по поводу 125 сломанных кресел, разбитого оргстекла и ущерба, причинённого санитарным помещениям.